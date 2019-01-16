Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3"

Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.

И его вполне можно считать образцовым примером промо-видео к картине, работа над которой еще даже толком не начата (вспомним историю с фильмом "Кловерфилд").

В тизере мы видим спрятанную в страшном и пустом сарае машину героев из классической дилогии - "Экто-1". Что случилось с ними, где они, почему зарыли свое транспортное средство - ответов на эти вопросы пока нет.

Но зато в тизере есть финальный титр, который обещает премьеру уже в 2020 году.

Напомним, "Охотников за привидениями 3" поставит Джейсон Райтман - сын Айвана Райтмана, съемки начнутся будущим летом. Подробности сюжета держатся в строжайшей тайне.