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Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3"

Новости
    16.01.2019, 21:20
Текст:   Феликс Зилич
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.

И его вполне можно считать образцовым примером промо-видео к картине, работа над которой еще даже толком не начата (вспомним историю с фильмом "Кловерфилд").

Фото: youtube.com
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В тизере мы видим спрятанную в страшном и пустом сарае машину героев из классической дилогии - "Экто-1". Что случилось с ними, где они, почему зарыли свое транспортное средство - ответов на эти вопросы пока нет.

Но зато в тизере есть финальный титр, который обещает премьеру уже в 2020 году.

Напомним, "Охотников за привидениями 3" поставит Джейсон Райтман - сын Айвана Райтмана, съемки начнутся будущим летом. Подробности сюжета держатся в строжайшей тайне.

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