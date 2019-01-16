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16.01.2019 10:51
Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон

Текст: Оксана Грибанова

В Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи (Tappan Zee), который прослужил на 11 лет больше, чем предполагалось.

Переправу возвели в 1955 году. Первоначально планировалось уничтожить ее в 2005 году, но срок в итоге перенесли на начало 2019-го.

Фото: iStock
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Обрушение исторической конструкции, длившееся всего пять секунд, несмотря на рабочий день собрало сотни зрителей. За порядком во время работ следили сотрудники Береговой охраны, державшие зрителей на расстоянии километра от моста.

Напомним, в 2017 году Таппан Зи заменили новым вантовым мостом. Стоимость новой конструкции оценивается в четыре миллиарда долларов.

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