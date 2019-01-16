YouTube ввел жесткие ограничения для всех

Сервис YouTube ввел запрет на публикацию на сайте видео с пранками или челленджами, которые угрожают жизни человека. Информация о новых ограничениях опубликована в разделе вопросов и ответов.

В качестве примера администрация YouTube приводит недавние челленджи - Fire Challenge, Tide Pod Challenge, Bird Box Challenge и другие. В них главные герои - зачастую это подростки - на камеру занимаются опасными для жизни и здоровья вещами и затем выкладывают это в интернет.

Кроме того, запрет накладывается на видео с жестокими розыгрышами - пранками, когда жертва может подумать, что находится в опасной для жизни ситуации. Нельзя публиковать также ролики, где дети испытывают серьезный стресс.

Авторам видео и создателям каналов дается два месяца на то, чтобы удалить нежелательный контент. В дальнейшем администрация YouTube будет заниматься этим самостоятельно. За неоднократную нарушение новых правил канал будет блокироваться.