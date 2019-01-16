"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за метели

"Желтый" уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр России на завтра в Московском регионе. Причина - ожидаемые ветер, метель, снег и обледенение.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг будет облачно, а ветер - местами до 12-17 метров в секунду. В ночь на 18 января ветер станет еще сильнее, снег и метель сохранятся. Зато произойдет потепление: столбик термометра в Москве поднимется до минус 1-3 градусов. Продолжит подниматься температура и на следующий день - в пятницу прогнозируются до плюс 3 градусов.

В Крещенскую ночь в столицу вернется холодный воздух, в результате 19 января в Москве обещают 4-6 градусов мороза. На дорогах ожидается сильная гололедица.