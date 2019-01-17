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Рубрика: В мире

Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Администрация президента США Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч госслужащих. Все они ранее были отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска из-за частичной приостановки деятельности правительства.

Об этом сообщает газета Washington Post, уточняя, что на работу должны будут вернуться служащие, в чьи обязанности входит выплата налоговых возмещений, а также специалисты, которые следят за безопасностью полетов, продуктов и лекарств. Издание подчеркивает, что все они будут трудиться без оплаты.

Фото: AP Photo/Gregory Bull
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Ранее, суд в США отклонил заявление профсоюзов, представляющих авиадиспетчеров и других государственных служащих. Они требовали обязать американские власти оплачивать работникам федеральных учреждений работу во время шатдауна, пишет РИА Новости.

Напомним, в США с 22 декабря ряд ведомств работает в сокращенном режиме. Среди них: госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии выступают против.

Приостановка работы правительства уже побила исторический рекорд по продолжительности. Все это время около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск.

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