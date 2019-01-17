Каждый год прибавляет нам возраст. От этого никуда никому не деться. Что вмещают годы? Вот сколько лет дружу с этим удивительным человеком. Вечно ей некогда. Я злюсь: договорились встретиться. В назначенный час жду. А она еще не закончила операцию. В другой день в назначенный час опять жду. А она еще занята в школе танцев. Я не оговорилась: и операция, и школа танцев - это все о ней, о Лейле Адамян.

Впрочем, далеко не все. Наберитесь терпения! Перечислю главные титулы Лейлы Владимировны. Она академик РАН, автор 30 патентов и изобретений. Создатель нескольких уникальных операций. Она главный акушер-гинеколог Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе Российского национального центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Заведующая кафедрой репродуктивной медицины МГМСУ имени Евдокимова. Лейла создатель и руководитель гинекологической клиники, школы современного танца. Она заслуженный деятель науки. Президент ассоциаций репродуктивной медицины, эндометриоза и гинекологов-эндоскопистов. Награждена российскими орденами, медалями... Остановлюсь.

Вот и сегодня жду Лейлу. Договорились о встрече в три дня. Лейла позвонила ровно в три: "Еду". Пятый час. Лейлы нет. Приедет, как всегда, голодная. Не привереда: что подам, то и будет, по ее словам, самое вкусное. Пока ждала, позвонил друг из города Асака, что в Узбекистане. Сказала, что не могу занимать телефон, жду Лейлу Адамян. И узбекский друг, далекий от медицины, воскликнул: "Придет эта удивительно красивая женщина?!" Шестой час. Лейла пришла. Замечу, кстати, она никогда не опаздывает в операционную, на проведение консультаций, лекций…

На сей раз встречаемся накануне даты: Лейле Владимировне аж 70 лет. А я еще не сказала, что свой день рождения она традиционно отмечает проведением в Москве международного конгресса по репродукции. Их уже было 47! Меня поначалу удивляло, что со всего мира самые крупные представители акушерства и гинекологии приезжают и активно участвуют в них. Спросила одного: почему? Он удивился: "Лейла же пригласила!". Ее международный авторитет бесспорен. Но сегодня, пока она ест на моей кухне рыночный творог и запивает его крепким чаем без сахара, решила начать разговор со звонка из Узбекистана.

Лейла, для полного счастья женщине необходима красота? Или можно быть счастливой и без нее?

Лейла Адамян: Я не знаю, кто звонил. Но в этом есть какое-то преувеличение или комплимент. Хотя и в моем, не самом молодом возрасте, слышать такое приятно.

О возрасте с женщинами говорить не принято. Но так как вы лицо медийное, то и скрыть его невозможно. Героиня одного из известнейших и любимых наших фильмов утверждала, что в сорок лет жизнь только начинается. А в семьдесят?

Лейла Адамян: Мне повезло: я всю жизнь занимаюсь абсолютно конкретным делом, которое вне времени, вне политики, вне границ. Некоторым кажется, что каждый день подходить к гинекологическому креслу, оперировать может в конце концов и надоесть. Но поверьте мне, человеку, который этому делу отдает всю свою жизнь: нет ничего прекраснее нашей профессии.

В 20 лет влюбиться и родить. Первого, второго ребенка. В сорок стать бабушкой. А если повезет - родить и в сорок. Это не предельный возраст для рождения детей

Вы выбрали ее сразу или были колебания? Знаю, что вы окончили Первый московский медицинский институт. Были яркой звездой на потоке.

Лейла Адамян: Ну, не такой уж яркой! Вы преувеличиваете, хотя училась хорошо. Мне всегда хотелось быть не просто врачом, а врачом, от которого зависит судьба человека. А в акушерстве и гинекологии от этого зависит судьба и матери, и ребенка.

Не смущало, что эта профессия требует постоянного присутствия. Не знает деления на время суток, будни, выходные, праздники…

Лейла Адамян: Не только не смущало. Это было самой притягательной силой. Это же не работа - это судьба. Я занимаюсь совершенно конкретным делом, которое, повторюсь, ни от чего не зависит.

И все-таки: шесть лет в институте, 46 лет в профессии в одном и том же лечебном учреждении. Однообразие?

Лейла Адамян: Неужели вы думаете, что может надоесть первый крик новорожденного? Услышать его - непередаваемое счастье.

И даже тогда, когда благодаря достижениям медицины человек появляется на свет раньше времени и с минимальным весом?

Лейла Адамян: Да, представьте себе! Любая жизнь выше всего на свете. А уж если он такой кроха, то мы просто обязаны сделать все, чтобы он был жив и здоров.

Однако главное направление вашей работы: помочь женщине, с которой природа обошлась жестоко, и она по каким-либо причинам не может иметь детей. И вам надо избавить ее от всех хворей, помочь стать матерью. Признаюсь, когда ко мне обращаются с просьбой помочь при такой трагедии, я пользуясь дружбой с вами, направляю женщину к вам. Таких было немало. И когда меня спрашивают, почему именно к Лейле Владимировне, я говорю одно и тоже: "Когда Лейла положит руку на ваш живот, вы сможете стать мамой". Нелепость? Не было случая, чтобы это оказалось как-то иначе. Вот и сейчас нам помогает моя подруга, которая своим материнством - рождением чудного Пети - обязана тоже вам. Мы считаем, что Петя растет интеллектуалом, потому что ему передались черты тех, кто помог ему появиться на свет. Но к теме! Лейла, ваш взгляд на состояние репродуктивного здоровья в нашей стране, в мире?

Венера - идеал женской красоты, который был популярен в эпоху Возрождения. До Кранаха в германской живиписи. Фото: Лукас Кранах старший

Лейла Адамян: Во всем мире растет продолжительность жизни. И это, как ни странно, нередко отодвигает во времени желание женщины стать мамой. А отложенная беременность - нередко путь к различным женским репродуктивным проблемам.

Одни отодвигают, а другие беременеют и даже рожают чуть ли не в 12 лет

Лейла Адамян: Это две крайности. И то, и другое чревато. Что надо делать? Может, кому-то не нравится слово "просвещение", словосочетание "пропаганда здорового образа жизни". Но без этого не обойтись! И чем дальше, тем больше. Ведь наше здоровье - это установлено - на 50 процентов зависит от образа жизни. На 20 процентов от уровня медицины. На 15 процентов от генетики. На 15 процентов от стресса, экологии и непредвиденных обстоятельств.

Вам не добавляет пессимизма тот факт, что стрессов и всяческих неприятностей у нас выше крыши, и очень трудно - не всегда получается - оставаться оптимистом.

Лейла Адамян: Пессимизм - не ко мне. Я считаю, что любая беременность - это божий дар. И посвящаю свою жизнь тому, чтобы сделать женщин максимально здоровыми и счастливыми. Дать им возможность родить здорового малыша.. И чем больше я работаю, тем больше убеждаюсь: просветительство в век интернета, цифровых технологий не уходит из нашей жизни, а, напротив, приобретает все большую актуальность.

Потому вы с присущей вам жадностью к жизни умудрились еще создать благотворительный фонд, призванный каждое воскресенье заниматься просветительской работой. Я была на одном заседании: зал переполнен. Вопросов такое количество, что для ответов ушло времени больше, чем на сам лекторий. Хотя в интернете все ваши лекции в открытом доступе. Может, люди просто хотят увидеть красивую легендарную женщину?

Лейла Адамян: Не люблю слово "легенда". Но если это на пользу репродукции…

Что вас больше всего греет, когда кто-то с восторгом говорит: какая красивая женщина, или Лейла Адамян - выдающийся акушер-гинеколог?

Лейла Адамян: Ни то, ни другое. Красота - от мамы, которая всегда говорила: "Я буду работать, а ты учись и становись человеком, настоящим специалистом". Мне греет душу, что ее завет я выполнила и продолжаю выполнять каждый день. Вот сейчас бесконечно спорят, что важнее для становления личности: школа, семья, родители? Убеждена: в хорошей семье вырастают хорошие дети. Какую закваску получил, та и даст плоды. Я, например, всегда была убеждена, что мои близкие, мои дети, внуки будут проповедовать те же ценности, которые заложены в нашей семье.

А вот говорят: процент дороже денег. Подразумевают, что мы больше любим внуков, чем детей. Это так?

Лейла Адамян: Это очень спорно. Я безумно люблю и детей, и внуков.

Что для вас любовь?

Лейла Адамян: Любовь - это такое состояние, когда ради чего-то и ради кого-то хочется жить.

Во что можно влюбиться?

Лейла Адамян: В человека, в идею, в науку, в страну. Я постоянно чувствую себя влюбленной. И это мне помогает, даже в самые трудные и тяжелые минуты жизни.

Во что влюблена Лейла сейчас?

Лейла Адамян: Да, у меня новая эра. Может быть, это возрастное. Мне хочется создать школу молодых ученых. Новые времена, внедрение той же цифры, требует иных подходов, иных медицинских кадров, иных ученых в нашей области. Не все готовы воспринять новизну нашей жизни и ее высокие требования. Кадры надо найти, их надо привлечь, увлечь, надо стимулировать их желание стать специалистами завтрашнего дня. Чтобы это стало их судьбой.

Молодых соискателей такой школы вы успешно находите. Школа уже действует.

Лейла Адамян: Да, есть молодые, красивые талантливые ребята, которыми можно гордиться.

С молодыми, наверное, проще. А как быть с теми, кому за…? Школа танцев для них? Вы все время утверждаете, что танцы полезны всем, даже беременным. Сами-то вы готовы пускаться в пляс при любом удобном случае. Но таких случаев не так много. Так зачем вам школа танцев? Как умудряетесь найти силы после проведенных двух, а то и трех операций, консультативного приема, беседы с ординаторами, вечером прийти на улицу Тимура Фрунзе и... танцевать?

Лейла Адамян: А почему бы и нет! Были бы силы. Танцевальная идея пришла ко мне как спасение после ухода из жизни моего любимого мужа. Образовалась пустота. А в прошлом, я занималась волейболом, играла в теннис. Но волейбол уже был не по силам. И танцы мне показались той самой соломинкой, за которую можно ухватиться. И, как всегда, мне захотелось, чтобы танцевали мои друзья, близкие. Потому назвала проект "Дом танца". А в Доме могут собираться люди разных возрастов. В нашем доме танцуют все. И конечно, беременные.

На ваш взгляд, к каким возрастным группам сейчас требуется особое внимание? Депрессия более всего настигает тех, кто в самом трудоспособном возрасте - от 35-40 лет до 60. Прежде всего, от этого страдают женщины.

Лейла Адамян: Мужчины тоже. Но я - женский доктор. И к тому же прошла все эти возрастные периоды. Потому не только теоретически, но и практически знаю все нюансы этих возрастных групп.

Советы от Лейлы Адамян

У вас большая семья. Дочери красавицы, врачи Ася и Агнесса. Родная сестра Светлана, профессор-офтальмолог. Пятеро одаренных внуков. И все-таки, положа руку на сердце, вас не огорчает, что вам 70 лет? Вы сегодня счастливы?

Лейла Адамян: То, что мне семьдесят, не верю никак. Столько дел, столько идей, столько задач. Мне никогда не хватало и не хватает 24 часов в сутки. Жизнь не всегда баловала. И что такое трагедия, я знаю: пережила не одну. Но по большому счету, все состоялось. Я счастлива. Мама жива. Сестра, дети, внуки - все состоялись. Обожаю свою работу. Каждое утро встаю в пять утра. В 6.15 выезжаю на работу. И с семи часов я уже в Центре на улице Опарина. Меня каждый день ждут.

Хотя у вас и юбилей, но все-таки о деле: конкретные советы от вас для российских женщин?

Лейла Адамян: В 20 лет влюбиться и родить. Первого, потом второго ребенка. В сорок стать бабушкой. А если повезет - родить и в сорок. Сорок - запомните - это сегодня не предельный возраст для рождения детей. Даже если речь идет о первом ребенке. Но помнить надо: природа умнее нас. И потому всему свое время. Когда говорят о возрасте, то, прежде всего, обращается внимание на внешний вид: сколько у женщины морщин, светятся ли глаза, как выглядят руки… Конечно, в это время отмечается частичное угасание всех функций женского организма. К этому надо быть готовой. В это время нередко распадаются, казалось бы, устоявшиеся браки, разрушаются отношения. Любые жизненные изменения воспринимаются как стресс. Чем можем помочь мы, врачи? Есть разные средства.

Имеете в виду гормональную коррекцию? Вас не пугает, что к гормонам несколько настороженное отношение у людей, тем более у женщин?

Лейла Адамян: Не пугает. Другое дело, что такая терапия должна быть назначена после грамотного обследования и профессионального выбора препаратов. Ни в коем случае не применять их бесконтрольно, по рекомендации соседки или вездесущего интернета. Надо помнить: именно в этот период значительно больше онкологических заболеваний: прежде всего грудной железы, матки, яичников. И именно в этот период происходят перестройка психоэмоциональной сферы .

Секс полезен в любом возрасте? Или для него есть возрастные ограничения?

Лейла Адамян: Сексуальные отношения всегда были, есть и будут отражением положительного эмоционального фона, кульминацией его. И они всегда полезны. Не надо бояться возраста. Надо наполнить свою жизнь новыми увлечениями. Даже попытаться реализовать те мечты, на которые не было времени в молодости. Поверьте: долголетие - это великий дар. И надо по нему идти достойно.