Алдонин: Вагнер - лучший легионер в истории ЦСКА, он пригодится команде

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что возможное возвращение Вагнера Лава в стан армейцев пойдет "красно-синим" только на пользу. Об этом он заявил специально для "РГ".

Чуть ранее агент Вагнера намекнул на вариант с переходом в ЦСКА, за который бразилец выступал с перерывами с 2004 по 2013 год. За это время он стал одним из лучших легионеров в истории российского футбола, завоевал Кубок УЕФА и трижды - чемпионат страны. Сейчас 33-летний форвард играет в Турции за "Бешикташ".

Следите за карьерой Вагнера?

Евгений Алдонин: Да. Общаюсь с переводчиком ЦСКА Максимом, он держит в курсе. Вагнер неплохо себя проявляет в Турции. Может, в этом сезоне у него не все получается. Но никто не будет спорить с тем, что он - высококлассный нападающий. На мой взгляд, Вагнер вообще является лучшим легионером в истории ЦСКА.

Но именно сейчас он нужен армейцам?

Евгений Алдонин: Если он сам изъявил желание, то почему бы и нет? В любом случае, его опыт мог бы помочь ЦСКА. Особенно молодым ребятам. Тем же Чалову, Жамалетдинову. На полные 90 минут Вагнера, может, не всегда будет хватать, но тайм отыграть на уровне он способен.

Что вам больше всего нравится в Вагнере?

Евгений Алдонин: Его умение настраиваться на сильных соперников. Он всегда забивал нашим прямым конкурентам. Такие футболисты всегда играют очень важную роль в любой команде.