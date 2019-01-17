Амазонские дельфины признаны вымирающим видом

Занесенные в Красную книгу амазонские речные дельфины признаны вымирающим видом. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), этих животных осталось очень мало, и существует большая угроза среде их обитания.

WWF в течение года наблюдал за дельфинами с помощью спутниковых датчиков. Вывод неутешительный: популяция сокращается. Главная причина такого положения дел - строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов. Кроме того, дельфины часто попадают в сети рыбаков и гибнут.