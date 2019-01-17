Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен стать депутатом Европарламента. Политик объявил о своем желании выдвинуть кандидатуру на майских выборах.

Экс-глава итальянского правительства полагает, что его знания и опыт пойдут на пользу ЕС и будут способствовать его успешной деятельности на новом поприще.

"С моими знаниями, опытом и умением убеждать я могу играть важную роль и заставить европейских граждан понять, что мы рискуем отойти от западных ценностей", - заявил 82-летний Берлускони, которого цитирует издание Politico.

Итальянский политик отметил, что хочет "донести свой голос до Европы, которая должна измениться, до Европы, которая утратила глубокие мысли о мире".

С личностью Сильвио Берлускони связано множество громких скандалов. В некоторых из них замешаны женщины. Кроме того, экс-премьер был уличен в финансовых махинациях с уходом от уплаты налогов и подкупах должностных лиц.