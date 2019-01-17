Бразильская полиция обнаружила 700 килограммов взрывчатки

Около 700 килограмм взрывчатых веществ обнаружила бразильская полиция в одном из жилых кварталов столицы северо-восточного бразильского штата Сеара - Форталеза. Как считают местные стражи правопорядка, взрывчатка могла быть использована преступниками для подрыва объектов инфраструктуры.

23 коробки с опасным грузом и смотки фитилей были найдены в пустой квартире во время обыска. Судя по всему, преступники, которые должны были охранять свой склад, были осведомлены о полицейской операции. Когда правоохранители прибыли на место, их никто не встретил. После завершения следственных мероприятий весь опасный груз будет передан на хранение военным.

12 января полиция Форталезы в одном из районов города обнаружила склад, где преступники хранили 5 тонн взрывчатки, стрелковое оружие и патроны. Были арестованы шесть охранников. Взрывчатка и фитили были похищены в конце декабря прошлого года. Они принадлежали одной из горнодобывающих компаний и предназначались для проведения подрывных работ на рудных месторождениях штата.

С начала года в этом регионе страны отмечен небывалый всплеск насилия. Со 2 января было совершено более 200 преступных нападений на общественный транспорт, автомобили, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Некоторые из них - с использованием взрывчатки.

Для наведения порядка мобилизованы все правоохранительные органы штата, в Форталезу были направлены дополнительные полицейские силы из других регионов страны. Несмотря на принятые меры и некоторый спад активности преступников, полностью остановить волну насилия пока не удалось.

В среду губернатор штата Камило Сантана обратился к федеральному правительству с просьбой направить в регион военных для оказания помощи в наведении порядка. Он также попросил внести изменение в национальное законодательство с тем, чтобы использование взрывчатки преступниками было приравнено к террористическим актам.