Бразильский Национальный музей открывает первую выставку после пожара

Национальный музей Бразилии в четверг открывает свою первую выставку после пожара, произошедшего в сентябре 2018 года. Тогда огонь, охвативший все здание музея, уничтожил большую часть его архива.

Выставка пройдет в старом здании Бразильского монетного двора в Рио-де-Жанейро. На ней будут представлены ископаемые останки возрастом около 80 миллионов лет, которые были найдены в Антарктиде за последние два года и ранее на публике не выставлялись. В экспозицию, в частности, войдут останки доисторических рептилий, обитавших в воде и на суше.

Восемь экспонатов новой экспозиции были найдены среди обломков обгоревшего здания и восстановлены специалистами музея. На некоторых даже остались следы упавших на них раскаленных металлических перекрытий.

Пожар, охвативший все здание Национального музея Бразилии, произошел вечером 2 сентября 2018 года. Большая часть его архива, насчитывавшего около 20 тысяч экспонатов, была безвозвратно утеряна. Никто из сотрудников музея тогда не пострадал.