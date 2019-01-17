Чеки из магазина оказались опасными для здоровья

В составе термобумаги, которая используется для печати кассовых чеков, присутствует опасный для человека химикат бисфенол А (BPA) - аналог женского гормона эстрогена, передает Genetic Engineering & Biotechnology News со ссылкой на испанских исследователей из Гранадского университета.

Специалисты связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета 2 типа, преждевременных родов. Кстати, бисфенол А является ключевым компонентом пластмасс и эпоксидных смол - ими покрывают внутреннюю часть емкостей для пищевых продуктов и напитков.

Исследователи проанализировали чеки из общепита и магазинов трех стран - Бразилии и Испании (где более 90% чеков содержали бисфенол-А), а также Франции. Здесь более скромный показатель - 50% образцов были с BPA.

Отличить термобумагу от обычной - просто. Первая быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла. Чтобы максимально обезопасить себя, специалисты рекомендуют избавляться от чеков, и уж точно не складировать их дома, не давать детям и держать подальше от продуктов.

- Безусловно, чеки не должны "контактировать" с едой - тем более с мясом или рыбой, когда вы распаковываете покупки. Кроме того, не следует мять чеки, прежде чем вы их выбросите в мусорную корзину, писать на них заметки, хранить в автомобиле, сумке и других местах, - пояснил ведущий автор исследования профессор Николас Олеа.