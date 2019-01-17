Оказавшись у разбитого корыта после того, как парламент отверг подготовленное ее кабинетом соглашение с Евросоюзом, премьер Тереза Мэй взяла паузу. И теперь по обе стороны Ла-Манша гадают, что сделает глава правительства Альбиона дальше. Британские эксперты считают, что в феврале г-жа Мэй с бульдожьим упрямством предпримет еще одну попытку убедить депутатов в своей правоте и вновь внесет на их рассмотрение проект договора с Брюсселем. Впрочем, без существенных изменений в документе итог дискуссий останется прежним - соглашение будет отвергнуто. Самой Мэй терять нечего - после завершения процедуры "брекзита" она собиралась уйти в отставку. Так что, разобидевшись на парламентариев, премьер может окончательно махнуть рукой на последствия и повести страну на выход из единой Европы без каких-либо договоренностей с последней на этот счет.

В Старом Свете воспринимают такой сценарий как наиболее реалистичный и не намерены больше тянуть британского льва за хвост. Доступнее всего эту мысль донесла до жителей Альбиона канцлер Германии Ангела Меркель. На вопрос журналистов о возможности новых переговоров с Лондоном она буквально отрезала: "Для меня ясно, что никакие новые переговоры невозможны". И заявила об ожидании внятного ответа от партнеров по другую сторону Ла-Манша, что те намерены предпринять.

Вкратце позиция европейских лидеров сводится к следующему: новые переговоры об условиях выхода Лондона невозможны, а вот о переносе сроков выхода Британии можно подумать. Французский министр по европейским делам Натали Луазо не против того, чтобы дать политикам Альбиона больше времени на поиск консенсуса. Но, по словам г-жи Луазо, для этого необходимо, чтобы "британцы об этом сами попросили".

Однако, в этой просьбе Мэй могут отказать. Как объяснил канцлер Австрии Себастьян Курц, "без понимания того, как Британия использует выделенное ей дополнительное время, как намерена выполнить поставленную задачу и налаживать будущие отношения, - без всего этого простая отсрочка не будет иметь никакого смысла". Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон не теряет надежды, что глава правительства Альбиона все же "скажет лидерам стран ЕС о планах взять больше времени, чтобы что-нибудь пересмотреть".

В понедельник Мэй представит в парламент запасной план выхода из единой Европы. Его будут обсуждать 29 января. Что в плане - не ясно. Свой вариант сделки с Брюсселем Мэй из парламента не отозвала, но официально не сообщала о том, собирается ли она его вновь вносить и сколько раз намерена это делать. "Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое мы сделали народу этой страны - воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть Евросоюз", - это все, о чем поведала премьер.

В Евросоюзе устали тянуть британского льва за хвост

Такая неопределенность раздражает руководство Евросоюза, уставшего ждать, когда Лондон наиграется с находящимся на его стороне "мячом". На смену оптимизму в Старом Свете пришло понимание, что Британия под руководством Мэй продолжит и дальше переминаться с ноги на ногу в надежде выторговать более приемлемые условия выхода и угрожая в противном случае уйти по-английски - не прощаясь, без штанов, но с высоко поднятой головой.

Пока премьер Британии тянет время, парламент Франции принял закон, где предусмотрел особые экономические меры для минимизации ущерба от предполагаемого жесткого варианта "брекзита". А глава итальянского правительства Джузеппе Конте признал: перспектива выхода Британии из единой Европы без соглашения стала вполне конкретной, и Европе надо работать над этим сценарием, чтобы не оказаться неподготовленной.

Эксперты убеждены, что даже при самом конфронтационном варианте развода Лондона и Брюсселя стороны в состоянии обойтись без "битья посуды". Для этого им следует заранее заключить отраслевые соглашения - в сфере авиации, обеспечения прав граждан, медуслуг. Правда, все эти договоренности, при всей их важности для повседневной жизни по обе стороны Ла-Манша, оставляют подвешенным наиболее щекотливый вопрос - о границе между Северной Ирландией, остающейся в составе Британии, и Ирландией, входящей в Евросоюз. По мнению немецкой Die Welt, если Лондону и Брюсселю за оставшееся до 29 марта время договориться не удастся, то с 30 марта воцарится юридическая анархия, будут в спешке возводиться границы.

Но, похоже, Мэй окончательно смирилась с тем, что загаданное ею на Рождество желание не сбылось: парламент не утвердил широкое соглашение между Лондоном и Брюсселем. Вряд ли это желание британского премьера сбудется в дальнейшем. А может, все дело в том, что в прошлом году г-жа Мэй плохо себя вела...