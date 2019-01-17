Российский теннисист Даниил Медведев, который накануне поездки в Мельбурн на Australian Open стал финалистом турнира в Сиднее, по-прежнему в хорошей форме. Впервые в карьере он пробился в третий круг на австралийском "мэйджоре".

Во втором раунде Медведев, посеянный под 15-м номером, уверенно обыграл американца Райана Харрисона со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Матч продолжался всего 1 час 33 минуты. Следующим соперником россиянина будет бельгиец Давид Гоффен.

Евгений Донской не поддержал соотечественника и не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трех партиях уступив сербу Филипу Краиновичу - 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7).

В женской сетке россиянок тоже стало меньше. Представительница Швейцарии Тимя Бачински, которая уже выбила из борьбы первую ракетку России Дарью Касаткину, следом отправила домой и Наталью Вихлянцеву (6:2, 7:5).