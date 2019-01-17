Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Australian Open под 15-м номером, вышел в третий круг турнира впервые в карьере.

Во втором раунде Медведев обыграл американца Райана Харрисона со счетом 6:3, 6:3, 6:3 Матч продолжался всего 1 час 33 минуты.

Следующим соперником россиянина будет бельгиец Давид Гоффен, который ранее оказался сильнее румына Мариуша Копила.

Известно, что Медведев может очень эмоционально реагировать на неудачи на корте. Вспомним хотя бы скандал на Уимблдоне, когда Даниил был очень недоволен решениями судьи на вышке.

На канале "Евроспорт" он ответил на вопросы болельщиков. Например, как он учится справляться с эмоциями.

- Мне помогает мой психолог. Сам тоже старюсь над собой работать, - отметил Медведев. - Очень важно и в жизни менять подход, чтобы потом на корте эмоций было меньше. Стараюсь с этим справляться. Пока вроде получается.

У теннисиста также спросили, почему он довольно легко бьет ракеткой об корт, а не разбивает ее вдребезги.

- В Австралию я взял шесть ракеток сломать, если пять сломать, то одной играть будет совсем неприятно. У нас, теннисистов, всегда проблема: то одна ракетка нравится, то другая. Поэтому нужен выбор.