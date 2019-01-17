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17.01.2019 18:04
Рубрика: Культура

Для Берлинале отобраны два российских фильма

Текст: Валерий Кузнецов
69-й Берлинский международный кинофестиваль объявил свою конкурсную программу. В числе 23 фильмов, включенных в главную афишу фестиваля (из них 17 будут претендовать на призы Берлинале), картин из России нет. Она представлена в параллельной программе "Панорама" дебютной режиссерской работой актера московского Гоголь-центра Александра Горчилина "Кислота" и в программе "Форум" - драмой из времен Первой мировой войны "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.
Кадр из фильма "Одна секунда". Фото: Huanxi Media Group Кадр из фильма "Одна секунда". Фото: Huanxi Media Group
Кадр из фильма "Одна секунда". Фото: Huanxi Media Group

Среди наиболее знаменитых участников главного конкурса режиссеры Чжан Имоу ("Одна секунда", Китай), Изабель Койшет ("Элиза и Марсела", Испания), Фатих Акин ("Золотая перчатка", Германия - Франция), Франсуа Озон ("По милости божьей", Франция), Агнешка Холланд ("Мистер Джонс", Польша - Великобритания - Украина).

Фото: kinopoisk.ru
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Здесь состоится и премьера выдвинутого на "Золотой глобус" байопика ("Власть" (Vice) Адама Маккэя. В конкурсе также фильмы из Австрии, Бразилии, Голландии, Греции, Македонии, Монголии, Норвегии, Израиля, Италии, Сербии, Турции, Швеции; много фильмов, снятых в различных странах мира в копродукции с Германией. Вне конкурса идут драма с Катрин Дерев "Прощание с ночью" Андре Тешине (Франция - Германия) и несколько документальных картин, среди которых автобиографический документальный фильм французской легенды Аньес Варда "Варда глазами Аньес".

В уже традиционных представлениях лучших телесериалов мира в кинотеатре Zoo Palast Россия тоже не участвует.

Напомним, что в прошлом году Россию в берлинском конкурсе представлял "Довлатов" Алексея Германа-мл., в 2015 году - его же фильм "Под электрическими облаками", в 2013-м - "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, в 2011-м - "В субботу" Александра Миндадзе.

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