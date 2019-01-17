Долги розничного рынка электроэнергии в 3 раза превысили долги опта

Объем долгов предприятий на розничном рынке электроэнергетики России к концу прошлого года достиг 280 миллиардов рублей, в то время как на оптовом рынке долги составляют более чем в три раза меньшую сумму - 75 миллиардов рублей. Такую оценку привела статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко на пресс-конференции в "РГ".

Значительная часть долговой нагрузку формируется энергосбытовыми компаниями, которые не оплачивают услуги генератора и сетей, хотя плату с потребителя собирают, говорит Бондаренко. Бороться с такими компаниями будут лицензированием их деятельности, которое станет обязательным на территории всей страны с 1 июля 2020 года.

По оценкам Минэнерго, сейчас в России насчитывается 1329 энергосбытовых компаний, включая гарантирующих поставщиков электроэнергии. По оценкам первого зампредседателя Комиетта Госдумы по энергетике Сергея Есякова, гарантирующих среди них около 300 компаний. Он подчеркнул, что, учитывая проконкурентную природу розничного рынка электроэнергетики, лицензирование должно ограничить спонтанное появление энергосбытов.