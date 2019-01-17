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17.01.2019 18:43
Рубрика: Власть

"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами

Текст: Татьяна Замахина

"Единороссы" собираются отслеживать, как на местах выполняются национальные проекты. Для этого партия запускает всероссийский контроль.

Об этом на заседании президиума генсовета партии сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам

Контролерами станет весь депутатский корпус "ЕР" в регионах и муниципалитетах. За каждым объектом, на котором ведутся работы, будут закреплены конкретные законодатели.

Партийцы при помощи избирателей отследят, как строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия, пояснил секретарь генсовета.

А на федеральном уровне будут созданы группы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и сенаторов. В работу также предлагается вовлечь все партийные проекты и всю сеть общественных региональных приемных партии.

Результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, "а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле", уверены в "Единой России". Ведь именно такую задачу ставит и президент страны.

"ЕР", кроме того, запустила новые дискуссионные партийные площадки - "Благополучие человека", "Лидерство и развитие", "Единство и суверенитет".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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