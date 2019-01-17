Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) зарегистрировал единственного кандидата на должность президента организации, выборы которого пройдут 22 февраля.

Как и ожидалось, таковым стал председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков. Его выдвинули 63 организации, состоящие в РФС.

Вакантным этот пост стал в конце декабря, когда свои полномочия сложил Виталий Мутко. Временно исполняющим обязанности назначили главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

Вчера же определился состав кандидатов в исполком РФС. В него попали 20 функционеров. Среди них - владельцы ЦСКА и "Спартака" Евгений Гинер и Леонид Федун соответственно, а также первый вице-президент организации Никита Симонян. Выборы по оставшимся четырем вакансиям пройдут позже.