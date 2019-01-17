Наиболее угрожающим глобальным риском в 2019 году станут геополитические и геоэкономические противоречия между ведущими державами, следует из ежегодного доклада о мировых угрозах, опубликованного организаторами Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе за несколько дней до его начала. Он основан на опросе сотен экспертов из самых стран.

По ранее опубликованному прогнозу МВФ, потенциальное перерастание торгового спора между США и Китаем приведет к вычету из глобального ВВП в 2020 году 430 миллиардов долларов (полпроцента). Для России замедление развития мировой экономики означает прежде всего снижение цен на нефть из-за более медленного роста спроса на энергоресурсы.

Раньше пафос таких докладов был в единении перед общими угрозами и вызовами, будь то защита окружающей среды, этические вопросы четвертой промышленной революции и так далее. Причем в единении на основе ценностей Запада. Теперь, однако, в мире нарастают совсем другие тенденции - снова усиливаются национальные барьеры, слабеют многосторонние и наднациональные правила и соглашения, размывается само понятие "мировое сообщество", а западные ценности перестали казаться универсальными. Разрыв между глобализацией экономики и ростом национализма в мировой политике - это углубляющийся и второй по значимости риск, отсылающий к проблемам реформы Всемирной торговой организации, бессильной предотвратить разрастание торговых споров, а также неясных условий выхода Великобритании из ЕС.

Напряженность в отношениях ведущих стран, в которой переплетены политика и экономика, неизбежно замораживает затянувшиеся "горячие" конфликты и гражданские войны во всем мире и отражается на усилении ведущих глобальных рисков в перспективе десяти лет. Третий год подряд, по мнению экспертов Давосского форума, они в первую очередь связаны с состоянием окружающей среды (в частности, с крахом попыток скоординировать усилия разных стран по противодействию изменению климата), а также с кибератаками, кибермошенничеством и кражами данных в цифровой среде, - со всем этим страны не смогут бороться в одиночку.

Над этим нависают финансовые риски: глобальный долг достиг 225% мирового ВВП (это больше, чем накануне финансового кризиса 2008 года), под ударом страны с развивающейся экономикой, накопившие большие обязательства в долларах в период низких процентных ставок, которые теперь повышаются. К счастью, это не касается прямо России (она в докладе ВЭФ не упомянута).