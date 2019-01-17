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17.01.2019 00:15
Рубрика: Спорт

Назло сугробам

Этап Кубка мира стартует на день позже
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7766 (8)
Пятый по счету этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в немецком Рупольдинге. Первая гонка, мужской спринт, должна была состояться еще вчера. Но непогода спутала все карты организаторам и болельщикам.
Россиянин Александр Логинов идет на втором месте в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости Россиянин Александр Логинов идет на втором месте в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Логинов идет на втором месте в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости

Предыдущий этап, прошедший несколько дней назад в другом городке Германии, Оберхофе, запомнился не только триумфом российских спортсменов, выигравших три "золота", но и отнюдь не зимними дождями. В Рупольдинге осадки выпали более подобающие этому времени года, но были они слишком уж обильными. Из-за мощного снегопада местным властям пришлось даже объявлять режим ЧП. Дороги замело напрочь, и в таких условиях биатлонистам пришлось ждать. Официальное "добро" на гонки получили только вчера днем. Мужской спринт, соответственно, съехал в программе почти на сутки. И таким образом сегодня на дистанцию выйдут биатлонисты обоих полов.

Назван состав сборной РФ на пятый этап Кубка мира по биатлону

Триумф Оберхофа, разумеется, раззадорил уже отвыкших от больших побед российских болельщиков. И теперь от команды будут ждать не менее яркого выступления. Благо, в программе этапа также значатся эстафеты, где так здорово проявили себя наши биатлонисты в минувшие выходные. Впрочем, с прогнозами лучше быть осторожными. Далеко не факт, что в этот раз все получится так же удачно.

В составе сборной есть небольшие изменения. Этап пропускает Ирина Старых, а Валерия Васнецова выступит в турнире рангом ниже - Кубке IBU. Зато шанс дебютировать в личной гонке на Кубке мира получила Лариса Куклина, внесшая свой весомый вклад в эстафетное "золото" в Оберхофе. Всего же на старт спринта выйдет шесть россиянок: Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова и Лариса Куклина.

У мужчин шестерка выглядит так: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков и Семен Сучилов. Здесь основное внимание, конечно, приковано к Логинову, который неожиданно для многих идет в лидерах общего зачета. Александр набрал уже 412 очков и уступает в генеральной классификации только норвежцу Йоханнесу Бё, у которого 542 балла. На 70 очков от Логинова отстает король современного биатлона француз Мартен Фуркад.

Где будем смотреть
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты добились двойного успеха в эстафетах

Матч ТВ

17 января, четверг

13.00 Спринт, мужчины. Прямая трансляция.

16.30 Спринт, женщины. Прямая трансляция.

18 января, пятница

16.30 Эстафета, мужчины. Прямая трансляция.

19 января, суббота

16.30 Эстафета, женщины. Прямая трансляция.

20 января, воскресенье

14.15 Масс-старт, мужчины. Прямая трансляция.

16.40 Масс-старт, женщины. Прямая трансляция.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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