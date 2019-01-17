Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией

Руководство Facebook приняло решение удалить 512 связанных с Россией аккаунтов из соцсети. С них, как полагают в компании, велась пропаганда против западных стран и Украины.

"Наши усилия в сфере безопасности продолжаются, чтобы помочь нам быть на шаг вперед и раскрывать такого рода злоупотребления, особенно в связи с важными политическими явлениями и выборами в Европе в этом году", - рассказал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

По мнению представителей Facebook, пользователи c указанных профилей действовали в интересах Москвы, критиковали руководство западных стран, НАТО, ситуацию в Прибалтике и на Украине. Речь в постах шла в том числе о коррупции и протестном движении.

Связь между аккаунтами обнаружить не удалось, однако пользователи интернета якобы задействовали схожие приемы.

Некоторые из аккаунтов связаны с российским агентством Sputnik.

"Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура - заблокировано 7 страниц редакций в странах ближнего зарубежья", - прокомментировали ситуацию в редакции Sputnik. Они пояснили, что занимаются новостями, а не пропагандой.

"И если блокировка - это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет - тут все очевидно", - резюмировали представители российского информагентства.