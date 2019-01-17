Фильм "Айка", посвященный киргизстанке и снятый российским режиссером Сергеем Дворцевым, откроет первый международный зрительский кинофестиваль "Искусство кино в Москино" в столице России.

Кинолента рассказывает о судьбе трудовой мигрантки из Киргизии по имени Айка. Главная героиня нелегально живет и работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице. Однако позже, повинуясь материнскому инстинкту, пытается вернуть малыша.

Фильм еще не вышел на большой экран, однако уже завоевал симпатии кинокритиков. В мае прошлого года года картина участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля, где получила приз за лучшую женскую роль. В ноябре уже на токийском кинофестивале Filmex работа Сергея Дворцева удостоилась Гран-при, а в конце 2018-го лента вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В прокат "Айка" выйдет в феврале 2019 года.

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Фестиваль "Искусство кино в Москино" пройдет в российской столице с 24 по 31 января. На нем будут представлены 20 картин российских и зарубежных режиссеров.