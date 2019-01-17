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17.01.2019,  
18:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin

Фото: MBDA / Laurent Guichardon Фото: MBDA / Laurent Guichardon
Фото: MBDA / Laurent Guichardon

Компания MBDA Missile Systems сообщила о том, что боевая группа "Пикардия" (Picardy Battle Group) впервые применила противотанковый ракетный комплекс MMP в боевых действиях. Это произошло в Мали.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщает пресс-служба компании, французская армия приняла на вооружение ПТРК еще в ноябре 2017 года. За это время "французский Javelin" подтвердил заявленные технические характеристики. Теперь его испытали и в боевой операции.

Противотанковый ракетный комплекс MMP относится к ПТРК пятого поколения. Он выполняет ту же задачу, что и американский Javelin - уничтожение бронетехники противника, укрепленных позиций при помощи самонаводящихся ракет среднего радиуса действия.

Эксперты отмечают, что французский MMP можно отнести к уникальным системам вооружений. ПТРК имеет систему наведения комбинированного типа, в которую входит тепло- и телевизионная головка самонаведения, инерциальная система. А еще он имеет возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, а также перенацеливать ракеты и маневрировать в ходе полета.

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