Генпрокуратура Украины проводит обыск в доме адвоката Вышинского

На Украине в доме и офисе Андрея Доманского, который защищает в суде интересы задержанного журналиста Кирилла Вышинского, проходят обыски.

"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная Прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника", - написал юрист на своей странице в Facebook.

Напомним, что срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского истекает 27 января. Местная прокуратура подала ходатайство о продлении ареста до 16 февраля. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен в Херсонской городском суде 17 января.

Официальный Киев обвиняет журналиста Вышинского в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он был задержан правоохранителями в мае 2018 года.