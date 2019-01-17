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17.01.2019 12:19
Рубрика: Власть

Госдума единогласно решила не работать в ПАСЕ в 2019 году

Текст: Татьяна Замахина
Россия не та страна, которая может унижаться, терпеть хамство и подстраиваться под неадекватные требования. Об этом говорили депутаты, принимая на пленарном заседании решение не направлять делегацию РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в этом году.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Согласно одобренному заявлению, в силе остается решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы (СЕ).

- Мы приняли решение не направлять делегацию Государственной думы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет Совет Европы, - заявил спикер ГД Вячеслав Володин, подводя итоги голосования.

Ранее в разговоре с журналистами глава палаты говорил, что данное решение - в интересах российских избирателей.

Все политические фракции Госдумы поддержали решение.

"ПАСЕ превратилась сегодня в один из инструментов "холодной войны" Запада против России", - объяснил мнение думских коммунистов член фракции Дмитрий Новиков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"ПАСЕ - это орудие коллективного Запада. Складывается ощущение, что все действия этой организации диктуются из-за океана", - заявил лидер эсеров Сергей Миронов, аргументируя позицию фракции. По его словам, ассамблея не занимается реальными проблемами - такими, как выход США из ДРСМД, гражданская война на Украине и нарушение прав человека в республике.

Сергей Миронов заявил, что членство России в Совете Европы, с точки зрения фракции, "абсолютно бесполезное и затратное дело".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже предложил выйти из Совета.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, объявив о позиции парламентского большинства, опроверг возможные домыслы о том, что РФ отказывается от присутствия в Европе и демократических ценностей.

- Как раз Россия борется внутри ПАСЕ за демократические ценности, за право парламентов представлять интересы своей страны и ее граждан, - подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который курирует в Госдуме связи с ПАСЕ, заявил, что России нужно не подстраиваться под требования западных стран, а формировать собственную политику и круг союзников.

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- Это наше с вами отношение к тем попыткам дискриминации, к попыткам голословных, хамских обвинений, к попыткам преподавать нам уроки, всему тому, что за последние 20 лет мы неоднократно видели, - объяснил он глобальный смысл решения, - а по сути это попытка контролировать нашу страну.

Ассамблея в нынешнем составе, по его мнению, не способна внести поправки в регламент об отмене санкционных статей, допускающих лишение полномочий национальных делегаций. Напомним, что это было условием РФ для возвращения к полноценной работе в организации.

"Когда мы вступали в ПАСЕ, мы рассчитывали, что мы будем услышаны, что нам будет протянута рука помощи, когда мы будем испытывать трудности, - напомнил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. - В 1990-х годах в России шла полномасштабная война с международным терроризмом. Именно тогда ПАСЕ уже занимала деструктивную позицию по отношению к нашей стране и поддерживала международные террористические организации".

Фото: пресс-служба СФ
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Депутаты никогда не слышали оценку, которую в ПАСЕ давали бы, например, действиям Соединенных Штатов в Ливии Ираке, Сирии и ряде других стран, отметил также он.
В заявлении депутаты указывают на то, что существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет.

ПАСЕ, утверждается в документе, грубо нарушила права России как члена СЕ, лишив парламентариев возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов. В результате затяжной антироссийской кампании ПАСЕ, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе, считают депутаты.

Так как более половины состава судей Европейского суда по правам человека были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, под вопросом оказалась легитимность решения суда в отношении нашей страны, указали авторы заявления.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточняют депутаты.

Заявление на ту же тему ранее сегодня принял Совет Федерации.
 

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