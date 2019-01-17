Госдума одобрила новое налогообложение для контрактников

Военнослужащим по контракту придется платить налог при получении компенсации за неиспользованные дни отпуска. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Выплаты компенсаций за неиспользованный отдых будут облагаться НДФЛ. Неиспользованные дополнительные сутки отдыха тоже не подлежат освобождению от налогообложения.

Законопроект разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса признаны не соответствующими Основному закону.

Одновременно законопроектом предлагается предусмотреть освобождение от налогообложения ежемесячные денежные выплаты, получаемые гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это же касается ежемесячных выплат, которые получают подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.