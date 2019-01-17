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17.01.2019 17:33
Рубрика: Власть

Госзакупки по линии ФСО могут убрать из публичного доступа

Текст: Иван Петров
Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает убрать из публичного доступа информацию о государственных закупках, совершаемых ведомством. Об этом говорится в разработанных ФСО поправках в закон о госзакупках. В случае одобрения законопроект вступит в силу в через год, в январе 2020 года.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В настоящее время документ проходит стадию общественного обсуждения на портале проектов правовых актов.

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В кратком описании проблемы говорится, что изменения необходимы для "обеспечения комплекса мер по осуществлению государственной охраны, поскольку реализация данных мер предполагает осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств федерального бюджета".

В случае прохождения законопроекта через все инстанции и подписания президентом у ФСО появится право не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках приобретаемых товаров и услуг. В спецслужбе такое право обосновывают, в частности, желанием скрыть информацию о закупке технических средств от иностранных разведок. В законопроекте говорится об увеличении количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов, находящихся под государственной охраной.

Поправки предлагается внести в пункт 5 части 2 статьи 84 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Принятие федерального закона позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны. Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации, не повлияет на достижение целей государственных программ", - говорится в пояснительной записке.

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Дата окончания процедуры общественного обсуждения - 25 января текущего года.

Ранее на закрытые торговые площадки были перенесены госзакупки ФСБ России, Минобороны, Службы внешней разведки и подведомственных им структур. Им было запрещено размещать информацию о закупках в Единой информационной системе.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСО Законопроекты и комментарии
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