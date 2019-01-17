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17 января 2019 г. 13:45
Общество
Текст: Артем Локалов

Искусство фото

Какие кадры опубликовали музеи России в день музейного селфи
Вчера во всем мире проходила акция #MuseumSelfie. Посетители музеев делали селфи и публиковали их на своих страницах. Но, возможно, самые оригинальные фото разместили в своих аккаунтах сами музеи. "Родина" сделала подборку фото из российских музеев.
"Голубые танцовщицы" Эдгара Дега из собрания ГМИИ им. Пушкина. Со смартфонами... Фото: instagram.com/theartsmuseum/
"Голубые танцовщицы" Эдгара Дега из собрания ГМИИ им. Пушкина. Со смартфонами... Фото: instagram.com/theartsmuseum/

Государственный исторический музей

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16 января Исторический музей и музей Отечественной войны 1812 года участвует в международной акции #MuseumSelfie. Присоединяйтесь! Делайте фото в музее, публикуйте ваши селфи в соц.сетях. Не забывайте ставить хэштеги #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie #историческиймузей Ставьте геотег, чтобы мы могли вас найти. Отмечайте на фото наш профиль @state_historical_museum 💥💥💥💥 Ваши яркие фотографии мы опубликуем на страницах музея в социальных сетях, а авторам самых оригинальных подарим фирменные подарки от Исторического музея.

Публикация от Исторический музей (@state_historical_museum)

Государственная Третьяковская галерея

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16 января во всем мире проходит акция #MuseumSelfie. Давайте поговорим о фото в музее! В Галерее можно снимать без вспышки в постоянных экспозициях, на выставках из наших фондов и некоторых временных выставках. Иногда на временные выставки мы вводим запрет на съемку, это связано с условиями участников выставок. ⠀ ⠀ И не забывайте про тег #явтретьяковке, чтобы попасть в регулярную подборку ваших фотографий в аккаунте Галереи. ⠀ ⠀ А как вы считаете, можно ли в музее делать селфи и снимать на телефон? Фото: Анастасия Замятина

Публикация от Третьяковская галерея (@tretyakov_gallery)

Государственный музей А.С. Пушкина

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Дорогие друзья! 16 января – день #museumselfie, ставший международной акцией @culturethemes. Мы предлагаем вам присоединиться к этой акции в любой точке нашего музея: на празднике, с Пушкиным или в старинном зеркале... Всё зависит от вас! Ставьте хэштеги #museumselfie #museumselfieday, отмечайте нас – @pushkinmuseum. Лучшие и оригинальные фотографии мы опубликуем в нашем инстаграме!

Публикация от Музей А. С. Пушкина (@pushkinmuseum)

Государственный Русский музей

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Сегодня — день музейного селфи! ⠀ День музейного селфи – это своего рода международный флешмоб музейных селфи. 16 января пользователи социальных сетей из разных стран публикуют фотографии из музеев с тегом #museumselfie или #музейноеселфи. Присоединяйтесь! Приходите в Русский музей, делайте селфи и отмечайте на фото #русскиймузей! Самые интересные снимки мы вскоре опубликуем. Николай Ге. Портрет Ольги Павловны Костычевой. 1891

Публикация от Русский музей (@russian_museum)

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Музей архитектуры им. А.В. Щусева

Музей современной истории России

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16 января в музеях по всему миру проходит акция #museumselfie! 📷Приглашаем принять в ней участие посетителей нашего музея ⠀ Делайте фотографии, помечайте их хэштегами #museumselfie и #Тверская21. С нас лайки! И, конечно, самые оригинальные и креативные селфи имеют все шансы попасть в наши соцсети😉 ⠀ ⠀ #музейреволюции #музейсовременнойисториироссии #музейноеселфи #международнаяакция #selfie #себяшка

Публикация от Музей совр.истории России (@sovr.history)

Музей Москвы

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Внимание! Сегодня - день музейного селфи! Что надо сделать: прийти в Музей Москвы, снять селфи в музее и запостить в своем аккаунте. Не забыть тегнуть @mosmuseum и поставить хэштеги #музейноеселфи #museumselfie Лучшие места для селфи в нашем музее: рядом с городовым во дворе, на выставке "Сны Москвы" - в специальном месте для селфи, рядом с огромным велосипедом в 3 корпусе.

Публикация от Музей Москвы (@mosmuseum)

Музей "Гранд Макет Россия"

Еврейский музей и центр толерантности

Темы дня:
#фото
#соцсети
#история