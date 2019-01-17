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Дорогие друзья! 16 января – день #museumselfie, ставший международной акцией @culturethemes. Мы предлагаем вам присоединиться к этой акции в любой точке нашего музея: на празднике, с Пушкиным или в старинном зеркале... Всё зависит от вас! Ставьте хэштеги #museumselfie #museumselfieday, отмечайте нас – @pushkinmuseum. Лучшие и оригинальные фотографии мы опубликуем в нашем инстаграме!