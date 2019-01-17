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Рубрика: В мире

Итальянский город распродает дома по одному евро

Текст: Александр Ленин
Фото: Ennio Gurrera / wikipedia.org Фото: Ennio Gurrera / wikipedia.org
Фото: Ennio Gurrera / wikipedia.org

Итальянский муниципалитет Самбука-ди-Сицилия объявил о распродаже домов по бросовой цене в один евро. Ниже стоимости кофе на вынос, удивляются журналисты.

Среди участвующих в распродаже объектов можно найти здания, представляющие историческую ценность. Власти города уверяют, что их идея позволит привлечь в населенный пункт активное население. Увы, в последнее время Самбука страдает от депопуляции, передает издание The Guardian. Люди уезжают отсюда в поисках лучшей жизни в мегаполисах.

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Представители местной администрации утверждают, что это не PR-акция, а реальное предложение. Но на будущих владельцев домов все же планируется наложить довольно серьезные обязательства. Так, в течение трех лет они будут должны сделать ремонт построек стоимостью не менее 15 тысяч евро. До окончания работ покупателям придется внести в городской бюджет депозит в размере 5 тысяч евро на случай непредвиденных обстоятельств.

Заместитель мэра Самбуки Джузеппе Качиоппо рассказал о преимуществах города. По его словам, населенный пункт окружен природой и окутан историей. Поблизости находятся великолепные пляжи, леса и горы. Качиоппо назвал это местечко тихим и мирным райским уголком.

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