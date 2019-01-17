На международной Олимпиаде по ментальной арифметике, состоявшейся в Алматы в начале января 2019-го, юные киргизстанцы завоевали 17 медалей.

В Олимпиаде принимали участие представители 12 стран в возрасте от пяти до 12 лет. Киргизстанцы соревновались со сверстниками из Украины, Армении и Азербайджана.

Всего в копилке сборной две золотых, семь бронзовых, восемь серебряных наград в разных категориях, каждая из которых соответствовала определенному уровню сложности. На высшую ступень пьедестала поднимались Байэл Абдраев (категория А) и Бекзат Дурусбеков (категория В).

Таким образом "ментальные арифметики" из республики значительно улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми соревнованиями. В 2018-м году там же, в Алматы, они, продемонстрировав умение считать в уме быстрее калькулятора, стали обладателями только четырех медалей - двух золотых, серебряной и бронзовой.

Кроме того, в прошлом году шестилетняя киргизстанка Акак Камелова заняла третье место в младшей возрастной группе на чемпионате мира по ментальной арифметике в Москве.

Справка "РГ"



По словам всемирно известного тренера по ментальной арифметике Мелика Дуяра, эта дисциплина помогает мозгу расширить границы памяти, научиться запоминать материал так, чтобы информация осталась в памяти навсегда, преодолеть страх перед математикой.