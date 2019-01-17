Непростая это история.

Мы сидели на прощальном ужине в лучшем ресторане Глазго. Глаза горели у всех, даже у официантов. В Шотландии знают своих героев. А тут во главе стола восседала сама народная гордость - сэр Фицрой Маклин, только на днях увенчанный Ее Величеством Королевой Елизаветой II званием Рыцаря Шотландского Ордена.

Не все обожают шпионов

Конечно, его усадили по строгому протоколу во главе стола. Именно сэр Фицрой, кто же еще, произнес первый спич, осушив бокал за успешную стажировку группы российских журналистов в университете Страфклайд.

И тут произошло непредвиденное. Слово не по чину, самовольно, взял наш преподаватель, мистер, скажем, Хейли: "Да, мы рады, что среди нас присутствует Фицрой Маклин. Мы же знаем - он настоящий спук (англ. - spook), c которого вылепили Бонда. Я же не ошибаюсь, сэр?" - выдохнул профессор еще только после первой.

За столом повисло тягостное молчание. Ведь именно спуками - в переводе "шпиончиками" - презрительно именуют в Британии разведчиков и шпионов.

Лицо сидевшего рядом со мной Маклина налилось красным, и совсем не от виски. Такого оскорбления он не ожидал. Как бы пропустил гадкие слова мимо ушей. Посидел с нами из вежливости еще минут десять, пожелал приятных воспоминаний от учебы в Глазго и ретировался в своих килтах - клетчатой шотландской юбке.

Устроители ужина зашипели на профессора, но тот держался твердо: "Разве я сказал неправду? Спук он и есть спук". Торжество было скомкано и закончилось быстро. Из чего мы поняли, что в Британии своего собственного Джеймса Бонда и других героев шпионского эпоса любят не все.

Как Флеминг вылепил Бонда

Очень просто. Они вместе с Фицроем служили в разведке. В биографии Флеминга прежняя его профессия нарочито выдвигается на первый план: ну как же, писатель знает, о чем пишет. В жизнеописании аристократа чуть ли не королевских кровей Маклина этот известный факт всячески обходится. Но секрет Полишинеля открыт для всех.

И для нас тоже, ибо Фицрой Маклин попросил Форин Офис перевести его из скучнейшего Парижа в непредсказуемую Москву, где он под дипломатической крышей и прошпионил с 1937 по 1939 годы. А с началом Второй мировой войны уехал в Британию, но и там долго не засиделся. Лишь кратко упомяну об уже военных миссиях будущего Джеймса Бонда, с которыми он, как всегда, удачно справился. К примеру, в очень нужной Великобритании и СССР Персии. Там, в Исфагане, втором по значению городе страны, он лично похитил командующего фронтом генерала Захеди, якобы симпатизировавшего немцам, и доставил его на самолете в Палестину. Затем приблизительно то же он проделывал и в Ираке. И наконец вместе с еще одним соратником был сброшен на парашюте к югославским партизанам. Премьер Черчилль хотел знать, какую из многочисленных ветвей сопротивления на Балканах поддерживать. И Маклин дал точный ответ: только Броз Тито и его людей. Как доказала история, он не ошибся.

Флеминг, служивший в разведке в тот же период, об этом знал. И срисовывал Джеймса Бонда прямо с натуры. Оба - агент 007 и Фицрой - шотландцы. Оба - бесстрашные авантюристы. Маклин, хоть и прожил до самой смерти со своей супругой Вероникой, знакомой мне, был большим ходоком. Увлеченность дамами унаследовал и Бонд. Оба метко стреляли. С парашютом эта пара общалась будто с добрым другом, не раз прибегая к его помощи. Оба специализировались на похищении разного рода злодеев. Но главное - некоторые книжные и киношные подвиги агента 007 словно взяты из секретного досье Маклина, дослужившегося к концу войны до генерал-майора и отмеченного высшими королевскими наградами. Еще бы, ведь Маклин сполна воспользовался правом докладывать обо всем им лично разведанном и добытом непосредственно премьер-министру Уинстону Черчиллю. Это ли не высшая степень доверия, которой не может похвастаться и Джеймс Бонд? Сохранились документы, напечатанные в одном экземпляре и адресованные Маклином только премьеру. На родине реального героя в 2008-м издана книга с красноречивым названием "Сэр Фицрой 007". Но почему ее изъяли из продажи и библиотек в 2010-м? Кто-то с чем-то поторопился?

Вероятно, это и покажется вам сюжетом из несколько другой оперы, но и первый, лучший исполнитель роли Бонда шотландец Шон Коннери хорошо знал Маклина. Наезжал к нему, наверняка присматривался, что-то заимствовал. Их замки находятся неподалеку. Не хочу перебарщивать, но, пытаясь вникнуть в детали, я докопался до того, что шотландские историки приписывают актеру родство с его героем. Девичья фамилия матери Коннери будто бы Маклин. Кстати, именно так и назывался замок, в котором в средние века обосновались предки Коннери. А принадлежал он, сами догадываетесь, родственникам Фицроя Маклина.

Что он делал в СССР? А в России?

Тут с первого взгляда все яснее ясного. В книге выпускника Кембриджа Маклина "Восточные подступы" (по совпадению он закончил университет в одно время и фактически по схожей специализации с несколькими членами знаменитой "кембриджской пятерки") подробно описываются его похождения в СССР. Он побывал на Кавказе и в Средней Азии. За ним пыталось следить НКВД. Но если следили, то каким же образом проникал дипломат-разведчик-путешественник в наглухо закрытые для всех иностранцев районы? Однажды осенью 1937-го его, похитившего коня и невзначай заскочившего в секретный пограничный район, все-таки арестовали. Но Маклин спокойно предъявил чекистам дипломатический паспорт. Те сделали вид, будто не понимают, о чем он говорит, и тогда задержанный тут же перешел на довольно приличный русский, объяснив: конь занес не туда, и он заблудился. Добился освобождения. И вскоре вновь отправился в путь. На сей раз - на поезде на север. И как же за ним теперь следили! Но где-то неподалеку от Новосибирска он незаметно покинул вагон, обманув наружку. Что он делал в закрытых для иностранца городах Сибири? Или годом позже, в Средней Азии?

Знаменитый Шон Коннери считается лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда. А, значит, и Фицроя Маклина. Фото: KINOPOISK.RU

Он жесточайше отстаивал интересы Великобритании. Путешествия или скорее разведывательные миссии многое дали и британской разведке, и Форин Офису: в 1939 году Маклин подготовил Меморандум. В нем он призывал использовать живущие на территории СССР национальные меньшинства для ослабления Советского Союза.

У него были агенты? Сообщники? НКВД с такими не шутил, а уж в 1937-1939-м годах, в период жесточайших сталинских чисток, не церемонились и с дипломатами, держа их под колпаком. Но как тогда, в 1938-м, он ухитрился проникнуть в Колонный зал на Третий московский процесс над 21 членом так называемого антисоветского право-троцкистского блока? Как сумел на более чем сорока страницах рассказать в книге о поведении бывшего главы Коминтерна Бухарина и снятого с председательства Совнаркомом Рыкова? И очень тонко поведать о реакции Сталина. Он разглядел вождя в маленьком оконце, находившемся высоко над сценой, где разыгрывалось судилище. Пишет, что туда случайно попал луч прожектора. Вождя никто не заметил. Кроме английского разведчика Маклина.

Еще одно оставшееся для меня загадкой. Понятно: специальная миссия Маклина по разработке Тито в годы войны прошла успешно. Но почему он, Фицрой Маклин, не только допустил к Тито и советских, но даже, если верить британским источникам, организовал их доставку в труднодоступные районы? Англичане пишут, что представители СССР добрались до партизан на планерах, которые прикрывали специально вызванные Маклином британские самолеты. Правда ли это? Зачем было сводить с Тито каких-то русских, которые могли навязать тому свою волю? Да еще дружить с майором НКВД, возглавлявшим советскую миссию? Думается, что борьба с Гитлером подтолкнула разведчика-шотландца к решению на время забыть о распрях с Советами. Вместе победить наци, а дальше будет то, что будет. Эти усилия Фицроя Маклина не остались незамеченными советской стороной. Его наградили орденом Михаила Кутузова. Это означало, что военное настоящее сегодняшнего союзника перевесило его шпионское прошлое. Так?

И напоследок еще одно, самое непонятное. Участвовал ли Фицрой Маклин в событиях, перевернувших всю новейшую советскую историю? Давайте прямо: приложил ли руку к развалу Союза? Вот где совсем темно. Сюда уже не дотянется лучик прожектора, который помог Маклину в 1938-м. Английские историки уверены, будто Фицрой Маклин во второй половине 1980-х и в самом начале 1990-х беседовал (или вел переговоры) с нашими первыми лицами. Высматривал среди них наиболее, с его точки зрения, контактных. Многолетний член Британского парламента делал это по поручению "железной леди" и доложил о своих выводах Маргарет Тэтчер, как докладывал в свое время другому премьеру-консерватору, Уинстону Черчиллю. И Тэтчер с его подачи сделала выбор. Когда в 1991-м власть сменилась, Фицрой Маклин вновь появился в Москве. Виделся с новыми руководителями молодой России. О чем говорили - не знает никто. Догадываются - многие. Все же в это верится с трудом. Ведь сэру Фицрою в 1991-м исполнилось уже 80.

Здравствуйте, агент 007

Вот тогда-то мы с ним и встретились. Фицрой Маклин стал председателем шотландско-российского Фонда святого Эндрю. В числе прочего Фонд отобрал из нескольких сотен претендентов-журналистов 12 наиболее продвинутых и отправил на учебу на аспирантские курсы университета Страфклайд в Глазго.

Сэр Маклин предстал перед нами в первый же день приземления в Шотландии. Национальная одежда, вызывающие уважение седины, совершенно разборчивая и полная глубокого смысла речь о необходимости взаимодействовать и сохранять хрупкий мир выдавали в почтенном рыцаре интеллигентного человека. О Фицрое, как о прототипе Бонда, знала вся британская страна, и мы тоже.

Когда тебе за 80, нельзя загадывать дальше ланча

Мечтал побеседовать с ним поподробнее. Но в автобус с российскими журналистами, отправлявшийся в деревушку Страчюр, где в своем огромном поместье жил Маклин, влезли двое, чья профессия перестала быть загадкой с первых же минут наставительного разговора. Один грубо, а второй, как и полагается, вежливо попросили-потребовали спрятать диктофоны и не тревожить сэра на девятом десятке его лет интервью и разными вопросами.

Но все же как было не пообщаться с загадочным человеком? Он встретил нас, тяжело опираясь на специальные костыли, его заботливо поддерживал юный секретарь, писавший диссертацию о бурной жизни сэра Маклина. А сэр подшучивал над своими недугами, извинялся, что сегодня ему никак не сыграть с нами в гольф на идеально ровной зеленой лужайке.

Разум его был светел. Лишь раз удивил меня вопросом:

- Вы понимаете мой сербский?

- Сэр Маклин, вы же сейчас прекрасно говорите по-русски.

- Да, страны, в которых ты бывал и особенно жил, становятся частичкой твоей жизни, тебя самого. Они же - твоя биография. Мечтал бы снова заглянуть в Москву. Но когда тебе за 80, сложно загадывать дальше ланча.

Но Маклин продержался еще несколько лет - до 1996-го, уйдя в 85. Джеймс Бонд или не Джеймс Бонд, но дипломат Маклин работал в СССР на британскую разведку. И тем не менее привязанность его к нашей стране показалась искренней. Не превратился в русофоба. Делал свое дело, однако сохранил уважение к тем, с кем соперничал. Разведчик высочайшего полета превзошел вымышленного Джеймса Бонда. Разведчиком он и остался. Но для нас, русских, против которых работал, и шпионом тоже. Именно шпионом, а не каким-то там шпионишкой-спуком.

Кстати

Фото: AP

В жизни Фицроя Маклина случалось немало всякого забавного. Как-то в годы войны дипломат Маклин вышел на вокзал в Тегеране. Его почему-то никто не встречал. Сел в такси и назвал шоферу адрес. Водитель посмотрел на пассажира с уважением: "Ну как же, знаю-знаю. Это там, где живут английские шпионы". И действительно быстренько доставил пассажира в нужное место.

А жена Маклина Вероника принимала у себя дома князя Юсупова. Расспрашивала, правда ли, что это он покончил с Григорием Распутиным. Князь улыбался, предлагал рассказать о чем-то более веселом. Тогда в разговор вмешался отец леди Маклин: хватит этих расспросов. И все заговорили о погоде. Еще бы, ведь отец был не только добрым папой, но и советником короля.