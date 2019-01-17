Как в России найти новую книгу для незрячего человека?

В России осталось всего три издательства, специализирующихся на выпуске книг со шрифтом Брайля. Все три вынуждены не конкурировать, а скорее сотрудничать друг с другом. Например, обмениваться специалистами по математике, физике, которые необходимы для разработки материалов по ЕГЭ.

Азбука, придуманная французским мальчиком Луи Брайлем, ослепшим в пять лет, уже два века считается универсальным средством общения незрячих. С распадом СССР сократились тиражи книг, издаваемые шрифтом Брайля, стали закрываться библиотеки для слепых и слабовидящих. Как сегодня живут те, кто волей судьбы обречен видеть мир кончиками пальцев?

Достоверных данных, сколько людей в нашей стране пользуются азбукой Брайля, нет. В ВОС состоят 300 тысяч человек, но есть мнение, что их гораздо больше, чем заявляет официальная статистика, учитывающая лишь тех, у кого зрительный туннель закрылся навсегда. Но есть и те, кто пользуется шрифтом Брайля, оставаясь при этом слабовидящими или имеющими двойной недуг - слабое зрение и глухоту, не позволяющую использовать звуковые подсказки. Они не всегда попадают в статистические отчеты. Часто беда одинока и не криклива.

Генеральный директор Московского издательско-полиграфического объединения "Репро" Ирина Клепикова утверждает, что тиражи книг, издаваемые с использованием шрифта Брайля, сократились не сильно.

- Но сократилось количество наименований книг, - уточняет она. - К сожалению, финансирование изданий не увеличивается, а затраты на их производство неуклонно растут. Заниматься выпуском книг для слепых и слабовидящих экономически невыгодно. На создание одного учебника по математике уходит от шести месяцев до одного года. Очень много времени и сил занимает перевод математических формул в понятный для незрячих вид (нет компьютерных программ, которые бы делали это автоматически). При этом сами тиражи незначительные. Хорошо, если учебник увидит свет в количестве 500 экземпляров. Естественно, если на его подготовку ушел год, говорить об окупаемости бессмысленно!

То, что создание литературы и иных новых методов для обучения и социализации слепых и слабовидящих находится вне рыночного поля, хорошо известно во всем мире. Ни одна страна не сумела решить эту проблему без привлечения государственных или спонсорских средств. Поэтому сегодня набор книг, отпечатанных шрифтом Брайля, не пестрит разнообразием. Прежде всего это классическая литература, привязанная к школьной программе. Но ее активно вытесняют аудиокниги, по доступности и удобству использования успешно конкурирующие с печатными изданиями. К примеру, четыре тома "Войны и мира" Льва Толстого, занимающие один диск или файл, в брайлевском виде "разбухают" до тридцати книг. Неудивительно, что Агата Кристи и Артур Конан Дойл, активно публиковавшиеся для незрячих в конце девяностых, теперь перешли на сторону аудиолитературы.

Но далеко не все книги выдерживают аудиоформат. Не всегда воспринимает посредника в качестве чтеца поэзия, где важна собственная интонация, возникающая в голове у читателя.

Еще одна ниша, где печатная книга останется очень надолго, - религиозная литература. И хотя Псалтырь в "Репро" выпустили тиражом всего 70 экземпляров, он наравне с Молитвословом не подвластен новым технологиям.

По мнению Ирины Клепиковой, значение печатной продукции для слепых и слабовидящих будет только расти. Сегодня, когда образование начинает играть все более значимую роль для социализации слабовидящих людей, шрифт Брайля не только не утрачивает своих позиций, но и развивается. В него вводятся новые знаки - "смайлик" и "собака" преобразовываются в набор точек и символов.

На создание учебника по математике уходит от шести месяцев до года. Очень много сил отнимает перевод математических формул в понятый для незрячих вид

Азбука Брайля может получить еще большее распространение в случае увеличения финансирования. Директор научно-производственной лаборатории "Сенсорные технологии для слепоглухих" Денис Кулешов видит немалые возможности для социализации слабовидящих людей. Но очень многие проблемы упираются в деньги. Стоимость принтера с шрифтом Брайля доходит до 500 000 рублей. Цена "брайлевского дисплея", компактного прибора, позволяющего слепым людям активно общаться, начинается от 100 000. И хотя благодаря стараниям фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" он внесен в перечень необходимого оборудования, предназначенного для людей с ограниченными возможностями, приборов все равно не хватает. Сегодня в лаборатории "Сенсор-Тех" есть множество приспособлений, позволяющих людям "видеть", казалось, навсегда погасший для них мир. Многие из них проходят испытания.

Но большинство приборов по-прежнему поддерживают работу с брайлевскими устройствами, с шрифтом, придуманным слепым мальчиком 200 лет назад.

Личный опыт

Сергей Семин, слабовидящий (г. Коломна):

За книгами со шрифтом Брайля я всю жизнь ездил и сейчас езжу в библиотеку в Москве, из Коломны ведь недалеко. Но такие очень тяжелые - они раз в 10 толще обычной книги и по размеру с несколько обувных коробок. Поэтому в советское время я чаще пользовался службой доставки таких книг почтой (присылали их тогда почто бесплатно). А сейчас часто предпочитаю аудиокниги. Они серьезные конкуренты книгам по Брайлю именно из-за тяжести последних, а кассеты и диски - легонькие. Но аудиокниги не заменяют и не равноценны книгам со шрифтом Брайля. Во-первых, на них звучит чужой голос, который иногда мешает прямому контакту с книгой. Читая же по Брайлю, ты остаешься с книгой наедине, можешь в любой момент остановиться. Книга более "теплая" и более глубокая, чем аудиокнига. Слушать хорошо легкую литературу, без углубления - в машине или на прогулке. А для глубокого проникновения и контакта нужна книга. В Коломне несколько лет назад в городской библиотеке открыли отдел книг по Брайлю. Туда стоит зайти незрячему человеку, хотя бы потому, что сейчас по Брайлю выпускают современную литературу. - от Тарковского до Водолазкина. Сейчас я, чтобы поддерживать навык чтения, читаю Книгу кулинарных рецептов Похлебкина.

Подготовила Елена Яковлева