К проведению ряда важных международных мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества готовится Киргизия. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента республики Данияр Сыдыков.

Главное мероприятие, по его словам, намечено на 14-15 июня 2019 года. В Киргизии, как в председательствующей стране, ждут глав государств ШОС. В рамках предстоящего саммита на высшем уровне прорабатывается возможность государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня и официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Основной вопрос повестки дня - развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - поясняет Данияр Сыдыков. - В политическом плане абсолютно никаких нерешенных вопросов у нас нет".

Переговоры глав государств предварят встречи секретарей советов безопасности стран ШОС, руководителей внешнеполитических ведомств, министров обороны, а также деловые и культурные мероприятия - бизнес-форум, медиасаммит, художественная выставка.

- 2019 год пройдет в республике под эгидой ШОС, - утверждает Данияр Сыдыков. - Основными приоритетами председательства республики в ШОС являются внесение вклада в повышение международного авторитета и уровня этой организации, развитие сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.