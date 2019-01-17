"Корова Петрова" и другие стихи Леонида Чернакова

Для Леонида Михайловича Чернакова стихи не были профессией. Ему не приходилось переживать нападки критиков и зависть коллег. Он не шел каждое утро к письменному столу с видом обреченного на каторгу. Стихи были для него чистой радостью и ничем больше.

Леонид Михайлович Чернаков не участвовал в спорах физиков и лириков. Он был и замечательный инженер, и талантливый поэт. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

За это бескорыстие музы его обожали, и стоило Леониду Михайловичу достать из пиджака блокнот, как они тут же слетались к нему, как воробьи.

Вообще-то в этих блокнотах надлежало писать не стихи, а делать серьезные расчеты, писать формулы, чертить схемы - Чернаков был "оборонщиком", главным инженером сложных проектов.

Родился в 1937 году, полвека прожил в серьезном городе Новосибирске. В своем закрытом институте был автором, режиссером и актером веселых капустников, концертов и КВНов.

Детские стихи Леонид Чернаков начал писать для маленького сына Андрея. Вот что вспоминает Андрей о папе: "В пору моего детства он был очень молодым и совсем неопытным отцом. Когда я родился, ему еще не исполнилось двадцати двух лет. Они с мамой были студентами, потом стали молодыми специалистами, с грошовой зарплатой и без собственной квартиры. Но папа не унывал.

Когда государство, наконец, дало нам отдельное двухкомнатное жилье, папа выпустил домашнюю стенгазету "Голос квартиры". Главная шапка врезалась в память навсегда: "Они получили!"...

Больше всего я любил, когда папа рассказывал мне разные истории, которые тут же и сочинял. Из мировой детской поэзии он взял самое лучшее. У Хармса и Заходера - парадоксальный юмор. У Маршака и Барто - отточенность рифм. У Чуковского - музыкальность стиха..."

И все это соединилось в даровании поэта, навсегда оставшегося в душе послевоенным мальчишкой - рисковым, смешливым и изобретательным на проделки.

Литературный дебют Леонида Чернакова пришелся на начало 1980-х. Тогда в Новосибирске появились два его небольших сборника "Даю уроки пения" и "Странный сон".

Слава детского поэта постучалась к Леониду Михайловичу только после 2006 года, когда вышла книга "Дырка от бублика". Она так разлетелась, что и дырки от бублика не осталось.

Потом стихи Чернакова попали в замечательное московское издательство "Октопус". А замечательно оно прежде всего тем, что издает современных детских поэтов. Причем совсем неизвестных широкому читателю. Конечно, при этом издательство рискует, но зато открывает таланты. И какие!

Именно "Октопус" выпустил сборник Чернакова "Часы с квакушкой". Первое издание давно разошлось и недавно издательство выпустило новое - его легко найти в книжных магазинах.

...Леонид Михайлович ушел год назад, 2 января 2017 года.

Когда-нибудь попросят дети

Вас что-то правнукам прочесть,

Вы им стихи прочтите эти -

И тем окажете мне честь.

Я буду знать, что я не умер

(Я просто спрятался в тени),

И мой немного грустный юмор

Продлит мои земные дни...

Тетрадь Леонида Чернакова

Облака

К нам плывут издалека

И покачиваются,

Друг на друга облака

Облокачиваются.

Если хорошо кормить

Божью коровку,

Посажу в коробку.

Покрошу ей крошек,

Положу картошек,

Дам травы зеленой

И воды студеной.

Пусть растет здоровой -

Вырастет коровой!

Посольство

Зашел я в посольство

на прошлой неделе.

Там женщины в белых

одеждах сидели,

Солили капусту, грибы,

помидоры -

Открытые лица,

открытые шторы.

Мужчина солидный

готовил рассол.

Я сразу же понял, что это -

посол!

"Скажите, а где мне найти

атташе?"

"Он режет чеснок

на втором этаже.

Вы хотите визу

в Иерусалим?

Так их отменили -

вот мы и солим!"

Берегите девочек

Берегите девочек, ребята,

И не забывайте, шалуны:

Маленькие девочки

когда-то

Стать большими мамами

должны.

Если вы их бьёте кулаками,

Не жалея даже головы,

То родятся дети дураками,

Глупыми такими же,

как вы!

P.S. Написано после встречи в одной из школ, где автор долго не мог начать выступление из-за мальчишеских потасовок.

Писатель и спасатель

В лесу заблудился

известный писатель.

Писателя спас

неизвестный спасатель.

О том, как спасатель

писателя спас,

Писатель потом написал

свой рассказ.

А так как рассказ этот

был интересным,

То вскоре спасатель стал

тоже известным

И целую повесть решил

написать

О том, как писателей

надо спасать.

Корова Петрова

В квартире у Петрова

На пятом этаже

Жила-была корова

Два месяца уже.

Соседка у Петрова

Спросила во дворе:

"Не ваша ли корова

Летает на заре?"

"А что, - сказал на это

Задумчивый Петров, -

Сейчас в разгаре лето -

Раздолье для коров...

Возможно ли в квартире

Корову удержать?

Она часа в четыре

Старается сбежать.

По лестнице спуститься

Корове мудрено -

И вот она, как птица,

Летит через окно.

Над крышей, над забором

Проделает кружок,

Потом спешит за город,

К подружкам на лужок".

Соседка посмотрела

Рассказчику в глаза

И говорит несмело:

"А у меня коза..."

И грустная соседка

Добавила: "Беда...

Такая домоседка -

Не ходит никуда.

Не ходит, не летает -

Залезет на диван

И целый день читает

Какой-нибудь роман".

"А что же тут такого, -

Петров тогда сказал, -

Она же не корова,

А все-таки коза".

* * *

Мне приснилось,

что я умираю.

И такая напала тоска:

Неужели же я не узнаю,

Как сыграли "Зенит"

с ЦСКА?!

* * *

Ещё вчера,

Ещё с утра

Ушёл из птичьего двора

Утёнок на охоту,

И до сих пор

На птичий двор

Он не вернулся что-то...

Вчера под вечер у ручья

Утёнка видела Свинья:

Он шёл по следу Волка.

На нём был полный

патронташ,

Пустой охотничий ягдташ,

А на плече - двустволка.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru