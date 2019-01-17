"Корова Петрова" и другие стихи Леонида Чернакова

За это бескорыстие музы его обожали, и стоило Леониду Михайловичу достать из пиджака блокнот, как они тут же слетались к нему, как воробьи.
Вообще-то в этих блокнотах надлежало писать не стихи, а делать серьезные расчеты, писать формулы, чертить схемы - Чернаков был "оборонщиком", главным инженером сложных проектов.
Родился в 1937 году, полвека прожил в серьезном городе Новосибирске. В своем закрытом институте был автором, режиссером и актером веселых капустников, концертов и КВНов.
Детские стихи Леонид Чернаков начал писать для маленького сына Андрея. Вот что вспоминает Андрей о папе: "В пору моего детства он был очень молодым и совсем неопытным отцом. Когда я родился, ему еще не исполнилось двадцати двух лет. Они с мамой были студентами, потом стали молодыми специалистами, с грошовой зарплатой и без собственной квартиры. Но папа не унывал.
Когда государство, наконец, дало нам отдельное двухкомнатное жилье, папа выпустил домашнюю стенгазету "Голос квартиры". Главная шапка врезалась в память навсегда: "Они получили!"...
Больше всего я любил, когда папа рассказывал мне разные истории, которые тут же и сочинял. Из мировой детской поэзии он взял самое лучшее. У Хармса и Заходера - парадоксальный юмор. У Маршака и Барто - отточенность рифм. У Чуковского - музыкальность стиха..."
И все это соединилось в даровании поэта, навсегда оставшегося в душе послевоенным мальчишкой - рисковым, смешливым и изобретательным на проделки.
Литературный дебют Леонида Чернакова пришелся на начало 1980-х. Тогда в Новосибирске появились два его небольших сборника "Даю уроки пения" и "Странный сон".
Слава детского поэта постучалась к Леониду Михайловичу только после 2006 года, когда вышла книга "Дырка от бублика". Она так разлетелась, что и дырки от бублика не осталось.
Потом стихи Чернакова попали в замечательное московское издательство "Октопус". А замечательно оно прежде всего тем, что издает современных детских поэтов. Причем совсем неизвестных широкому читателю. Конечно, при этом издательство рискует, но зато открывает таланты. И какие!
Именно "Октопус" выпустил сборник Чернакова "Часы с квакушкой". Первое издание давно разошлось и недавно издательство выпустило новое - его легко найти в книжных магазинах.
...Леонид Михайлович ушел год назад, 2 января 2017 года.
Когда-нибудь попросят дети
Вас что-то правнукам прочесть,
Вы им стихи прочтите эти -
И тем окажете мне честь.
Я буду знать, что я не умер
(Я просто спрятался в тени),
И мой немного грустный юмор
Продлит мои земные дни...
Облака
К нам плывут издалека
И покачиваются,
Друг на друга облака
Облокачиваются.
Если хорошо кормить
Божью коровку,
Посажу в коробку.
Покрошу ей крошек,
Положу картошек,
Дам травы зеленой
И воды студеной.
Пусть растет здоровой -
Вырастет коровой!
Посольство
Зашел я в посольство
на прошлой неделе.
Там женщины в белых
одеждах сидели,
Солили капусту, грибы,
помидоры -
Открытые лица,
открытые шторы.
Мужчина солидный
готовил рассол.
Я сразу же понял, что это -
посол!
"Скажите, а где мне найти
атташе?"
"Он режет чеснок
на втором этаже.
Вы хотите визу
в Иерусалим?
Так их отменили -
вот мы и солим!"
Берегите девочек
Берегите девочек, ребята,
И не забывайте, шалуны:
Маленькие девочки
когда-то
Стать большими мамами
должны.
Если вы их бьёте кулаками,
Не жалея даже головы,
То родятся дети дураками,
Глупыми такими же,
как вы!
P.S. Написано после встречи в одной из школ, где автор долго не мог начать выступление из-за мальчишеских потасовок.
Писатель и спасатель
В лесу заблудился
известный писатель.
Писателя спас
неизвестный спасатель.
О том, как спасатель
писателя спас,
Писатель потом написал
свой рассказ.
А так как рассказ этот
был интересным,
То вскоре спасатель стал
тоже известным
И целую повесть решил
написать
О том, как писателей
надо спасать.
Корова Петрова
В квартире у Петрова
На пятом этаже
Жила-была корова
Два месяца уже.
Соседка у Петрова
Спросила во дворе:
"Не ваша ли корова
Летает на заре?"
"А что, - сказал на это
Задумчивый Петров, -
Сейчас в разгаре лето -
Раздолье для коров...
Возможно ли в квартире
Корову удержать?
Она часа в четыре
Старается сбежать.
По лестнице спуститься
Корове мудрено -
И вот она, как птица,
Летит через окно.
Над крышей, над забором
Проделает кружок,
Потом спешит за город,
К подружкам на лужок".
Соседка посмотрела
Рассказчику в глаза
И говорит несмело:
"А у меня коза..."
И грустная соседка
Добавила: "Беда...
Такая домоседка -
Не ходит никуда.
Не ходит, не летает -
Залезет на диван
И целый день читает
Какой-нибудь роман".
"А что же тут такого, -
Петров тогда сказал, -
Она же не корова,
А все-таки коза".
* * *
Мне приснилось,
что я умираю.
И такая напала тоска:
Неужели же я не узнаю,
Как сыграли "Зенит"
с ЦСКА?!
* * *
Ещё вчера,
Ещё с утра
Ушёл из птичьего двора
Утёнок на охоту,
И до сих пор
На птичий двор
Он не вернулся что-то...
Вчера под вечер у ручья
Утёнка видела Свинья:
Он шёл по следу Волка.
На нём был полный
патронташ,
Пустой охотничий ягдташ,
А на плече - двустволка.
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru