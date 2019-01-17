Постановление правительства Красноярского края от 15 января 2019 года № 9-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV квартал 2018 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 11642 рубля, для трудоспособного населения - 12332 рубля, для пенсионеров - 9110 рублей, для детей - 12116 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 16418 рублей, для трудоспособного населения - 16940 рублей, для пенсионеров - 12679 рублей, для детей - 16356 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 13236 рублей, для трудоспособного населения - 13934 рубля, для пенсионеров - 10545 рублей, для детей - 13795 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 10980 рублей, для трудоспособного населения - 11625 рублей, для пенсионеров - 8828 рублей, для детей - 11366 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Эвенкийский район - 1,20, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,11, сельское поселение Хатанга - 1,73, Енисейский район - 1,26, город Енисейск - 1,21, Мотыгинский район - 1,21, Богучанский район - 1,19, Кежемский район - 1,16.

3. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года с учетом коэффициента дифференциации:

для Эвенкийского района на душу населения - 19702 рубля, для трудоспособного населения - 20328 рублей, для пенсионеров - 15215 рублей, для детей - 19627 рублей;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 18224 рубля, для трудоспособного населения - 18803 рубля, для пенсионеров - 14074 рубля, для детей - 18155 рублей;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 28403 рубля, для трудоспособного населения - 29306 рублей, для пенсионеров - 21935 рублей, для детей - 28296 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 16677 рублей, для трудоспособного населения - 17557 рублей, для пенсионеров - 13287 рублей, для детей - 17382 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 16016 рублей, для трудоспособного населения - 16860 рублей, для пенсионеров - 12759 рублей, для детей - 16692 рубля;

для Мотыгинского района на душу населения - 16016 рублей, для трудоспособного населения - 16860 рублей, для пенсионеров - 12759 рублей, для детей - 16692 рубля;

для Богучанского района на душу населения - 15751 рубль, для трудоспособного населения - 16581 рубль, для пенсионеров - 12549 рублей, для детей - 16416 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 15354 рубля, для трудоспособного населения - 16163 рубля, для пенсионеров - 12232 рубля, для детей - 16002 рубля.

4. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года для Туруханского района на душу населения - 23265 рублей, для трудоспособного населения - 23892 рубля, для пенсионеров - 17834 рубля, для детей - 23605 рублей.

5. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин

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