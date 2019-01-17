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Рубрика: Спорт

У Криштиану все супер

Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Туринский "Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии, переиграв "Милан", - 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил Криштиану Роналду.

Матч ведущих итальянских команд состоялся в Саудовской Аравии. В десятый раз за свою 30-летнюю историю розыгрыш трофея прошел за пределами Апеннинского полуострова.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Роналду в рекордный раз получил престижную премию как футболист года

Фаворитом нынешнего противостояния, безусловно, считался "Ювентус". Команда уверенно лидирует в своем чемпионате, вышла в плей-офф Лиги чемпионов. И вот теперь завоевала первый в этом сезоне трофей.

Примечательно, что победу "Ювентусу" принес именно Роналду.

- Мы не удивлены тем, как Криштиану играет за нас, - сказал главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри. - Клуб подписал Роналду, потому что он решителен и забивает в нужный момент. Отмечу также, что он здорово влился в коллектив. Это тоже очень важно.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду
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