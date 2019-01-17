Кузьмина победила в спринте на этапе КМ по биатлону

Первый день пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершился женской спринтерской гонкой на 7,5 км. Победительницей стала Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию.

Она финишировала с результатом 19:15,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала итальянка Лиза Витоцци, также стрелявшвя без осечек, но отставшая на 11,5 секунды. Замкнула тройку представительница Швеции Ханна Эберг с чистой стрельбой и отставанием в 29,1 секунды.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 12-е место. Хотя она промахнулась лишь раз, победительнице она уступила 1 минуту 0,1 секунды. Отметим, вместе с тем, что в нынешнем сезоне Миронова дебютировала на Кубке мира, и 12-я позиция на данный момент является для нее лучшим результатом на турнире.

Этап в Рупольдинге продолжится в пятницу мужской эстафетой 4х7,5 км.