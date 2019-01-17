Загадочные гигантские ледяные диски на реке попали на видео

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️ pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW — Taylor Gleason (@TaylorGWGME) 15 января 2019 г.

Жители городка Уэстбрук в американском штате Мэн несколько дней наблюдали редкое природное явление - вращающиеся в реке гигантские ледяные круги. Очевидцы говорят, что это похоже на площадку для приземления инопланетян.

Эксперт по гидравлике Стивен Дейли рассказал The New York Times, что вращающиеся ледяные диски фиксируются очевидцами всего один-два раза в год. С инопланетянами это явление никак не связано, однако точное происхождение его остается загадкой.

Ученые говорят, что причина - вихревые движения в реках, где вода движется с меньшей скоростью, чем в основном потоке, и замерзает в виде диска. Постоянное вращение льда образует ровные края. Впрочем, это только теория, доказать которую опытным путем пока не удалось.

Уэстбрукский диск оказался еще и рекордным по величине: порядка 90 метров в диаметре. Чаще всего такие диски достигают 9-10 метров. Необычное явление оценили не только жители, но и местные утки, катавшиеся на диске как на карусели.