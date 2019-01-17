Лицензирование окажет положительное влияние на ситуацию с платежами на рынках электроэнергии

17 января 2019 г. в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему: "Лицензирование энергосбытовых предприятий".

В пресс-конференции приняли участие:

- Анастасия Борисовна Бондаренко, статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

- Сергей Яковлевич Есяков, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации.

Сергей Есяков: На пресс-конференции рассматривались два закона: один, принятый в декабре 2017 года, второй - в декабре 2018 года. Оба они касаются одного и того же вопроса, а именно - лицензирования энергосбытовой деятельности.



Основные причины принятия законов о лицензировании энергосбытовых предприятий

В основу этих законопроектов положено три основных момента. Первый момент, который очень важен - это финансовая составляющая энергосбытовой деятельности и, в принципе то, что нужно для стабильного функционирования всей нашей энергетики. Второй момент - необходимо улучшить качество обслуживания нашего населения и клиентов энергосбытовой деятельности и качество новых технологий. И третий, наверное, самый большой вопрос, который стоял при принятии этих законопроектов - это стыковка законопроекта о лицензировании энергосбытовой деятельности и закона о лицензировании отдельных видов деятельности.

"И еще один момент, почему были приняты эти законы, - обратил внимание С.Есяков, - связан с тем, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации порядка 1300 энергосбытовых компаний, как гарантирующих поставщиков, так и независимых энергосбытовых компаний. У каждого разная финансовая ситуация, технологическая ситуация. И вот эта разноплановость, разный уровень качества обслуживания, это требовало усредненного подхода или принципиального подхода. Поэтому возникла необходимость именно в лицензировании этих видов деятельности".

Что касается закона 2017 г., то сам закон содержит основные понятия, которые касаются лицензирования энергосбытовой деятельности. Он содержит основные требования, которые необходимо предъявлять к лицензированным компаниям, сбытовым компаниям, порядок контроля лицензированной деятельности. Все эти моменты присутствуют в основном законе.

Закон, который был принят в декабре 2018 года в принципе касался продления срока лицензирования для начала лицензионной деятельности сбытовых компаний на перенос деятельности на 1 июля 2020 года. В основном это было связано с двумя основными причинами. Первая причина - это в какой-то степени неготовность самих сбытовых компаний к этому процессу, а вторая - это отдельные моменты, которые необходимо было доработать в нормативной правовой базе.

"А самое главное, отметил С.Есяков, - эти законы необходимы для формирования розничного рынка как одного из элементов развития энергетики, он требует действительно конкуренции в сбытовой деятельности. Наличие большого количества сбытовых компаний не должно происходить спонтанно. Наша практическая деятельность показывает, что лучше уже на первом этапе все-таки в какой-то степени определиться с требованиями к этим сбытовым компаниям. Необходимое развитие розничного рынка, необходимая практика расширения сбытовых компаний и вынудила нас действительно принять такие законопроекты".

Анастасия Бондаренко: "Вся история, связанная с введением механизма лицензирования, строится на том, что на оптовом и розничном рынках электрической энергии была накоплена большая задолженность. Эту задолженность можно разграничить на две крупные группы:

- задолженность, которую накопили из-за того, что потребители не платят, то есть задолженность потребителей перед рынками;

- блок задолженности, которую накопили сами сбытовые организации, то есть, собирая с добросовестных потребителей деньги, но, не расплачиваясь этими деньгами с генерацией, которая произвела товар-электрическую энергию, и с сетями, которые оказали услуги по передаче электрической энергии по сетям.

Минэнерго совместно с парламентариями проводили большую работу по платежной дисциплине и приняли закон об усилении платежной дисциплины, нацеленный более на стимулирование потребителей к добросовестному исполнению обязательств. В этой части у нас динамика хорошая, положение улучшается. А сейчас лицензированием решается задача недобросовестных сбытовых организаций, которые накапливают такую задолженность. Бороться с ними довольно тяжело, потому что основной постулат нашего законодательства - это и презумпция невиновности, и презумпция добросовестности поведения участников гражданского оборота. И, живя в этой логике, свободная предпринимательская деятельность никем и нигде не учитывается, ведь организовать сбыт достаточно легко: надо пойти, зарегистрировать юридическое лицо с минимальным уставным капиталом и дальше, имея небольшое помещение и компьютеры с базой данных, предоставлять эти услуги. При этом имущества такого юридического лица недостаточно для того, чтобы на него обратить взыскание в случае, если это юридическое лицо накопило задолженность.

Подготовка Минэнерго подзаконного акта Правительства по введению дополнительных лицензионных требований

Благодаря введению механизма лицензирования, будет налажен учет всех сбытовых организаций в стране, потому что без лицензии осуществление этой деятельности невозможно. По предварительным оценкам на конец 2018 года в стране 1329 сбытовых организаций. Это те организации, включая гарантирующих поставщиков, которых предстоит отлицензировать Министерству энергетики. Конечно, Министерство предполагает, что не все организации получат лицензии, потому что при получении лицензии, организация должна соответствовать требованиям, которые установил закон. Наиболее важные вещи лежат в области экономики, и законом отданы на уровень подзаконного акта Правительства по введению дополнительных лицензионных требований. Эти дополнительные требования будут лежать в двух плоскостях: в финансовой устойчивости этой организации и в качестве обслуживания потребителя. Проект этого акта Правительства Министерством энергетики был разработан. Летом прошлого года он проходил общественное обсуждение. Все заинтересованные участники рынка дали на него свои замечания и предложения. Весь этот массив предложений Минэнерго сейчас обрабатывает, перерабатывает и выходит уже на общую концепцию. Требования к финансовому состоянию включают в себя и оборачиваемость кредиторской задолженности, общей кредиторской задолженности. Общая оборачиваемость задолженности - это так называемая финансовая независимость: насколько закредитовано лицо и т.д. Ожидается принятия этого акта уже в этом году. У юридических лиц, тех, кто осуществляет деятельность в этой сфере, будет возможность подготовиться к получению лицензии. Проверить, все ли у них хорошо, и все ли соответствует этим требованиям, подать заявку в Министерство энергетики на получение лицензии, в течение трех дней, как сейчас пока предполагается по проекту этого документа, В течение трех рабочих дней Министерство энергетики должно проверить комплектность этого документа, и дальше - развилка: замечания выдаются на комплектность или принимаются в работу. Когда документы принимаются в работу, дальше уже идет глубокая аналитика поданных документов. На это пока по проекту отводиться 45 дней. В течение 45 дней Министерство делает соответствующую проверку документов и после этого принимается решение о выдаче лицензии или об отказе выдачи лицензии.

Само введение лицензирования энергосбытовой деятельности, безусловно, достаточно исключительный механизм, которым государство пользуется редко. Государство воспользовалось в этот раз этим механизмом потому что накопились задолженности на рынках электрической энергии и мощности.

Если говорить о задолженности, то по нашим ориентировочным подсчетам, задолженность на оптовом рынке по состоянию на декабрь 2018 года составила 75 миллиардов рублей, а на рознице более 280 миллиардов рублей. И задолженность в последние годы подрастает. Эти цифры вынудили государство, законодателей принять решение о введении лицензирования. Как покажет себя механизм, будет видно только после того, как он заработает, и все результаты мы будем анализировать в ходе его внедрения, но, безусловно, мы предполагаем, что это окажет положительное влияние на ситуацию с платежами на этих рынках.

В Министерстве энергетики появится новый Департамент - Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности

Поскольку деятельность по лицензированию достаточно большая и трудозатратная в конце прошлого года Правительством было принято решение о выделении дополнительной численности Министерства энергетики для осуществления этих функций. В Министерстве энергетики впервые за долгое время, во-первых, увеличивается численность, а, во-вторых, появится новый Департамент - Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности. Теперь в структуре Министерства будет не 13 департаментов, а 14. Этот Департамент будет осуществлять две основные функции, это выдача лицензии и контроль за соблюдением лицензионных требований.



