Российские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, стартовавшего вчера в немецком Рупольдинге.

Ближе всех к пьедесталу лидер нашей сборной Александр Логинов. Попасть в медали ему помешал промах на первом огневом рубеже в положении лежа. И даже блестящая работа на стойке и неплохой ход на трассе не позволили россиянину подняться выше пятого места.

А победителем гонки стал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе. Вот ему промах на стойке выиграть не помешал. Второе место - у старшего брата Йоханнеса, Тарьея. "Бронза" досталась немцу Бенедикту Доллю. Отметим, что другие россияне выступили неудачно. У лучшего из них, Матвея Елисеева, лишь 17-е место.