Участники Еврокубка, второго по значимости континентального мужского клубного турнира, завершили первый круг стадии Топ-16. Из российских команд в третьем туре победы одержали "Локомотив-Кубань" (Краснодар) и казанский УНИКС, которые находятся в зоне попадания в четвертьфинал. Питерский "Зенит" продолжает буксовать.

Владимир Ивлев и другие россияне сыграли за "Локо" ничуть не менее полезно, чем легионеры краснодарцев. Фото: eurocupbasketball.com

Железнодорожники снова играли на выезде в Германии. Если в предыдущем туре франкфуртский "Скайлайнерс" был разгромлен со счетом 92:69, то с "Ульмом" пришлось тяжелее - 84:81.

Шикарный матч выдал 33-летний ветеран сборной России Виталий Фридзон. Выступающий за кубанцев первый сезон после перехода из ЦСКА капитан команды с 24 очками стал лучшим бомбардиром матча, попутно установив личный рекорд результативности в Еврокубке. Такого показателя он не добивался, выступая в этом турнире за "Химки" целых четыре сезона. Сейчас Фридзон львиную долю своих очков набрал за счет попаданий из-за дуги - пять точных бросков с дальней дистанции.

Причем в матче с "Ульмом" не принимал участия один из лидеров нашей команды Дмитрий Кулагин, у которого травмирован голеностоп. А тут еще по ходу первой четверти хозяева потеряли Джамела Маклина, ушедшего на скамейку запасных после неудачного приземления на паркет.

Частично обескровленному "Локо" тяжелее всего пришлось в заключительной десятиминутке, когда хозяева бросились в успешную погоду и до минимума сократили прежнее отставание в 15 очков. И все-таки концовка осталась за краснодарцами.

- Из-за травм Кулагина и Фалля у нас и так была урезана ротация исполнителей, здесь потеряли еще и Маклина. Это создало много проблем, - сказал после матча рулевой "Локо" сербский специалист Владе Йованович. - Трем-четырем игрокам пришлось провести дополнительные минуты на площадке, и в концовке нам было тяжко. Однако команда проявила характер, мы удачно выполнили ключевые броски и одержали победу. С теми трудностями, которые мы имели, парни показали невероятный уровень самоотдачи и концентрации.

Напомним, что в Топ-16 команды играют в четырех квартетах. По два лучших участника выйдут в плей-офф. "Локомотив-Кубань" и УНИКС в своих четверках сейчас занимают вторые места, однако у южан перспективы на оставшуюся половину дистанции этого группового этапа получше, нежели у команды с берегов Волги. "Локомотив-Кубань", одержав важные гостевые победы в Германии, во втором круге дважды сыграет дома и только один раз отправится на выезд. У казанцев ситуация противоположная.

В третьем туре УНИКС на своей площадке разгромил хорватскую "Цедевиту" - 105:70. Выступающий в этой же группе "Н" "Зенит" дома уступил лидеру квартета испанской "Андорре" - 71:80.

Недавняя замена теперь уже бывшего главного тренера питерцев Василия Карасева на испанца Джоана Плазу пока никаких особых плодов не дает. И дело здесь, скорее, не в квалификации того или иного наставника. Причины нынешних неудач "Зенита" следует искать, скорее, в некачественной работе клубного менеджмента в межсезонье, когда формировался состав. Если команда в итоге не выйдет в восьмерку лучших клубов Еврокубка, то это будет считаться провалом, который объективно не спасти даже возможным призовым местом в Единой лиге.

Где будем смотреть

20 января, воскресенье, "Матч ТВ"

17.40 "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.