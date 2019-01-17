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17.01.2019 16:28
Рубрика: В мире

Лунатик на утро обнаружил у своей девушки кольцо на пальце

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователь американского ресурса Reddit рассказал, как сделал во сне предложение девушке и забыл об этом, передает New York Post.

Мужчина пояснил, что принял на ночь четыре таблетки снотворного Ambien (Золпидем).

Фото: depositphotos.com
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Проснувшись, он обнаружил на пальце возлюбленной кольцо, которое когда-то приобрел в интернете и планировал перепродать. "Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, но Ambien ускорил процесс в десять раз", - заявил американец, отметив, что собирался по этому поводу купить кольцо получше.

Причем мужчина умудрился ночью сменить семейное положение Facebook.

Как пишет издание, под действием Ambien люди творили и более экстремальные поступки, например, водили машину.

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