Лунатик на утро обнаружил у своей девушки кольцо на пальце

Пользователь американского ресурса Reddit рассказал, как сделал во сне предложение девушке и забыл об этом, передает New York Post.

Мужчина пояснил, что принял на ночь четыре таблетки снотворного Ambien (Золпидем).

Проснувшись, он обнаружил на пальце возлюбленной кольцо, которое когда-то приобрел в интернете и планировал перепродать. "Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, но Ambien ускорил процесс в десять раз", - заявил американец, отметив, что собирался по этому поводу купить кольцо получше.

Причем мужчина умудрился ночью сменить семейное положение Facebook.

Как пишет издание, под действием Ambien люди творили и более экстремальные поступки, например, водили машину.