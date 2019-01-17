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17.01.2019 14:08
Рубрика: Власть

Медведев утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин
Развитие делового климата в России продолжится в рамках специального плана правительства, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Эффективность работы по-прежнему должен будет подтверждать непосредственно бизнес, а не чиновники.

В своем майском указе глава государства одной из целей развития обозначил доведение доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте страны до 25 процентов. Средства должны пойти на модернизацию и технологическое обновление отечественной промышленности. Чтобы бизнес хотел вкладываться в Россию, необходимо стимулировать деловую среду, упрощая процедуры, снимая нормативные ограничения по основным документам, подчеркнул председатель правительства на заседании в четверг.

Фото: Александр Корольков
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До сих пор эта работа велась в рамках так называемых дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы (НПИ). За последние годы двенадцать таких инициатив были завершены, оценил Медведев, c достаточно неплохими результатами: удалось, в частности, сократить свыше 50 избыточных процедур. Если шесть лет назад Россия в рейтинге по ведению бизнеса Всемирного банка занимала 120 место, то теперь это 31.

"Теперь мы переходим на новый этап", - сообщил премьер о подписанном распоряжении правительства, которым утвержден план мероприятий по трансформации делового климата. В этом формате продолжится начатая НПИ работа. "Единый план мероприятий по деловому климату также охватывает 12 направлений: от технологического присоединения к инженерным сетям, градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора. Есть целевые показатели, которые необходимо достичь", - рассказал глава кабмина. Всего в него включено почти 150 мероприятий.

При этом сохранен действовавший и ранее принцип двух ключей. Он предусматривает, напомнил Дмитрий Медведев, что каждое мероприятие считается исполненным после подтверждения его не только должностными лицами, а именно подтверждения эффекта со стороны бизнеса. Для проведения такой экспертизы созданы специальные группы, куда входят представители бизнес-сообщества. "Мы должны будем оперативно реагировать на те проблемы, которые будут ставиться предпринимателями", - обратил премьер-министр внимание чиновников. На основе этих замечаний и выполнения задач план планируется обновлять два раза в год.

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