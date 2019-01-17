Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января

В Гданьске местные власти запланировали трехдневную церемонию прощания с погибшим от тяжелых ножевых ранений мэром города Павлом Адамовичем.

По данным первого заместителя главы города Александры Дулкевич, с четверга жители Гданьска смогут проститься с градоначальником. В субботу в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии в центре города состоится заупокойная служба.

По решению семьи, Адамович будет похоронен в Мариацкой базилике - одном из крупнейших костелов в Европе, пишет ТАСС. Принять участие в траурных мероприятиях смогут все желающие. В центре города установят большие экраны, на которых будет транслироваться все происходящее в костеле. Организаторы церемонии прощания попросили не приносить цветы и свечи, а пожертвовать средства на благотворительность.

По решению президента Польши Анджея Дуды, день похорон - 19 января - будет объявлен в республике днем национального траура. Ранее траур был объявлен в Гданьске, Сопоте, Варшаве и других польских городах. К гданьской мэрии местные жители за последние дни принесли тысячи цветов и свечей.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался после тяжелого ножевого ранения во время ежегодного благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи". Нападавший нанес градоначальнику три удара ножом с лезвием длиной 14,5 сантиметра. Убийцей оказался 27-летний местный житель Стефан В., отбывавший ранее срок за вооруженный грабеж.

Павел Адамович - любимец местных жителей, посвятивший свою жизнь работе на благо города - двадцать лет подряд выигрывал выборы в Гданьске. Все эти годы в день освобождения Гданьска от фашизма он возлагал цветы на могилы погибших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат. Он был одним из немногих высокопоставленных польских политиков, считающих, что россияне и поляки должны общаться, несмотря ни на что.