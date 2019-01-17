Microsoft бесплатно раздаст четыре игры для Xbox

Компания Microsoft несколько изменила политику наполнения библиотеки игр для подписчиков Xbox Game Pass. Теперь игры добавляются не раз в месяц скопом, а анонсируются чаще, но в меньших количествах. До конца января список бесплатных игр для подписчиков пополнится еще четырьмя.

17 января станет доступна для скачивания We Happy Few, получившая смешанные отзывы. Она переносит игрока в альтернативную Британию 60-х годов прошлого века. Любителям антиутопий к ознакомлению обязательна, потому что ссылки к "1984" Оруэлла, "Дивному новому миру" Хаксли и другим культовым произведениям этой тематики встречаются чуть ли не на каждом шагу.

В этот же день можно будет попробовать The LEGO Movie Videogame - игру, основанную на фильме в стиле деталей LEGO. В итоге получается веселье в кубе - особенно если играть компанией, где есть дети и взрослые.

Затем, 24 января праздник наступит на улице толкинистов - библиотеку пополнит Middle-earth: Shadow of Mordor. Эта песочница по праву считается одной из самых значимых игр в декорациях Средиземья.

В то же самое время, в качестве бонуса прямиком с Xbox 360, благодаря обратной совместимости, предлагается Saints Row: The Third, справедливо признаваемая фанатским сообществом лучшей частью серии. Франшизу часто называют "GTA на стероидах", и именно с третьей попытки разработчикам удалось достичь запредельного уровня безбашенности и адреналина, сделав проект по-настоящему массовым.

Сервис Xbox Game Pass за 599 рублей в месяц предоставляет подписчикам доступ более чем к 100 играм для Xbox One и Xbox 360, состав библиотеки динамичен и список постоянно меняется.