МИД КНР: Китай не собирается становиться США или заменять их

Предположения о том, что Китай хочет стать вторыми Соединенными Штатами являются крайне ошибочными. Об этом заявил глава министерства иностранных дел КНР Ван И в интервью газете "Жэньминь жибао", посвященном 40-летию установления китайско-американских дипломатических отношений.

По словам дипломата, у некоторых представителей США "есть опасения и подозрения в отношении Китая". Они полагают, что сильная страна непременно должна быть узурпатором, что Китай обязательно бросит вызов или заменит США. "Это очень серьезное ошибочное стратегическое суждение", - цитирует РИА Новости Ван И.

Он подчеркнул, что Китай твердо придерживается мирного пути развития и открытой стратегии взаимной выгоды, и не собирается заменять или становиться США. Министр также отметил, что в отношениях КНР с США, как и с другими странами, может быть конкуренция, но это должно быть "позитивное соперничество и соответствовать принципам конкуренции", - убежден Ван И.

Он также отметил, что между Пекином и Вашингтоном должно быть больше сотрудничества.