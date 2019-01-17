Новости

В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНР 07:08
Амазонские дельфины признаны вымирающим видом 06:28
МИД КНР: Китай не собирается становиться США или заменять их 06:24
Мадуро пообещал отправить в тюрьму организаторов протестов 06:13
Приморские школьники помогли поймать квартирного вора 06:12
США запланировали на 19 января запуск секретного спутника 05:49
На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение 05:41
Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет 05:31
На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение 05:14
Вблизи Курил произошли два землетрясения 05:01
СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР 05:00
Сын иранской журналистки назвал причину ее задержания в США 04:54
Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах 04:05
На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана 04:04
Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год 03:58
Протесты против повышения стоимости проезда прошли в Бразилии 03:37
МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям 03:24
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом 03:22
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января 02:59
Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 06:24
Рубрика: В мире

МИД КНР: Китай не собирается становиться США или заменять их

Фото: AP Photo/Massoud Hossaini Фото: AP Photo/Massoud Hossaini
Фото: AP Photo/Massoud Hossaini

Предположения о том, что Китай хочет стать вторыми Соединенными Штатами являются крайне ошибочными. Об этом заявил глава министерства иностранных дел КНР Ван И в интервью газете "Жэньминь жибао", посвященном 40-летию установления китайско-американских дипломатических отношений.

Власти Китая посоветовали госкомпаниям отказаться от командировок в США

По словам дипломата, у некоторых представителей США "есть опасения и подозрения в отношении Китая". Они полагают, что сильная страна непременно должна быть узурпатором, что Китай обязательно бросит вызов или заменит США. "Это очень серьезное ошибочное стратегическое суждение", - цитирует РИА Новости Ван И.

Он подчеркнул, что Китай твердо придерживается мирного пути развития и открытой стратегии взаимной выгоды, и не собирается заменять или становиться США. Министр также отметил, что в отношениях КНР с США, как и с другими странами, может быть конкуренция, но это должно быть "позитивное соперничество и соответствовать принципам конкуренции", - убежден Ван И.

Он также отметил, что между Пекином и Вашингтоном должно быть больше сотрудничества.

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В мире США В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией