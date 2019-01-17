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17.01.2019 17:11
Рубрика: Экономика

Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ

Текст: Александра Воздвиженская

Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года. За это время в установки вторичной переработки инвестируют около 300 миллиардов рублей.

Об этом говорится в сообщении министерства. Соглашения заключены с "Нефтехимсервисом", Новошахтинским НПЗ, Афипским НПЗ, ТАНЕКО, "Орскнефтеоргсинтезом", Антипинским НПЗ, а также с Марийским, Ильским НПЗ и "Славянск ЭКО".

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"Документом утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти на НПЗ, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения налогового маневра, - уточняется в сообщении. - К их числу относятся установки риформинга, изомеризации, крекинга, гидрокрекинга, алкилирования, производства высокооктановых компонентов, УЗК, гидроочистки, висбрекинга, переработки прямогонных остатков, гидроконверсии".

С 1 января 2019 года НПЗ получили право претендовать на возвратный акциз на нефтяное сырье, которое отправляют на глубокую переработку, при выполнении ряда условий, среди которых обеспечение внутреннего рынка качественным топливом и модернизация мощностей. Возвратный акциз станет заменой так называемой таможенной субсидии, которая ввиду снижения ставки экспортной пошлины и роста внутреннего налога на добычу сокращается. Такой вид компенсации призван снизить колебания цен на топливо внутри страны при скачках цен на нефть на мировом рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго
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