Минфин удачно провел первые в 2019 году размещения ОФЗ

Минфин продал весь запланированный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей на первых в этом году недельных аукционах в среду. Пока не факт, что дальше этот успех получится закрепить и развить, скептичны аналитики.

Министерство предлагало 16 января два 15-миллиардных выпуска ОФЗ с погашением в 2024 и 2029 годах. На третьем аукционе размещался выпуск "инфляционных" ОФЗ (размещаются раз в месяц) на 5,14 миллиарда рублей с погашением в 2028 году. Все выпуски удалось продать полностью и при повышенном спросе.

Инвесторы оптимистичны на фоне общего улучшения рыночной ситуации, говорит старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. С начала года повысились цены на нефть, укрепились валюты развивающихся рынков, снизился санкционный накал плюс влияние оказал и отложенный спрос, перечисляет он.

При сохранении позитивной рыночной ситуации минфин, возможно, попробует увеличить объем размещения на следующей неделе, допускает Голбан. Однако серьезного наращивания займов не будет - риски введения новых санкций и колебаний нефтяных цен отступили, но не исчезли, ситуация легко может развернуться, говорит эксперт. Кроме того, в январе в целом рабочей идеей является формирование спекулятивной короткой позиции по ОФЗ, указывали в ежедневном обзоре аналитики Райффайзенбанка.