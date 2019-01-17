Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве

На значительный неиспользованный потенциал для развития двусторонних отношений обратил особое внимание 17 января белорусский лидер на официальных переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

В ходе диалога со своим коллегой из государства в южной части африканского континента президент Беларуси подчеркнул желание своей страны к постепенному выходу на стратегический уровень сотрудничества. "Зимбабве является нашим важным партнером в Южно-Африканском регионе, и мы стремимся к постепенному выходу на высочайший уровень отношений. В ближайшие годы нам предстоит это сделать, особенно в сферах торговли и экономики", - сказал глава государства.

Он высказал заинтересованность и в выработке конкретного плана развития контактов на перспективу. Лукашенко напомнил своему визави, что Минск "очень эффективно сотрудничает со странами Северной Африки", с дружественным Египтом, Алжиром, а среди государств в центральном регионе континента президент выделил партнерские связи с республикой Судан. "Мы хотели бы иметь очень тесные связи и с государствами Южной Африки, видим большой фронт работы для Беларуси и в Зимбабве", - заявил он.

Лидер Беларуси не скрывал в ходе переговоров, что стороны хорошо знают возможности другу друга, но на пути развития деловых контактов и связей существуют и определенные сложности. "Если мы поставим перед собой цель преодолеть их, мы обязательно реализуем проекты, которые уже сегодня видим", - выразил оптимистическую надежду Лукашенко, обратив внимание на тот факт, что Зимбабве сейчас переживает нелегкие времена, как и Беларусь более 20 лет назад.

Глава государства полагает, что подобные сложные этапы проходит любое государство, которое стремится подвергнуть реформам, совершенствованию и строительству собственную экономику и общество. Он сказал, что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов. "Таких проектов, которые бы увидел зимбабвийский народ", - пояснил Лукашенко свою точку зрения.

Визит Эммерсона Мнангагвы в Минск, полагает он, придаст дополнительный импульс развитию двусторонних контактов. "Вы очень емко определили путь развития страны, заявив мировому сообществу, что Зимбабве открыто для бизнеса. Полагаем, что такой подход положительно скажется на реализации белорусско-зимбабвийских совместных проектов", - с удовлетворением констатировал президент РБ.

Эммерсон Мнангагва, в свою очередь, констатировал наличие между двумя странами открытых и прямых контактов. Он подчеркнул, что со времени его последнего визита в РБ, который состоялся около четырех лет назад, обе стороны поддерживают тесные связи. "Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Беларусь как братскую страну", - заявил глава африканского государства, напомнив, что уже на протяжении почти двух десятилетий его страна подвергалась экономическим санкциям и фактически была изолирована. Он поблагодарил Александра Лукашенко за оказанный ему и членам делегации теплый прием, а также за поддержку его страны в эти нелегкие для нее времена.